Пятый случай заражения COVID-19 в Башкирии подтвердил сегодня, 29 марта, глава Минздрава РБ Максим Забелин. Заболевший привёз вирус в Башкирию – накануне он побывал во Франции, сообщает UfaTime.ru. Заражённого госпитализировали, он находится в инфекционной больнице.

Официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии

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