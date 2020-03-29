Коронавирус

UfacityNews.ruUfacityNews.ruОфициально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии

Пятый случай заражения COVID-19 в Башкирии подтвердил сегодня, 29 марта, глава Минздрава РБ Максим Забелин. Заболевший привёз вирус в Башкирию – накануне он побывал во Франции, сообщает UfaTime.ru. Заражённого госпитализировали, он находится в инфекционной больнице.
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Официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии

UfacityNews.ru05:30

Пятым заболевшим COVID-19 в Башкирии стал студент

РБК Уфа05:16

Стала известна личность пятого зараженного коронавирусом в Башкирии

КП - Уфа05:13

В Башкирии новый случай COVID-19 выявлен у студента, недавно вернувшегося из Франции

Башинформ05:15

В Башкирии количество зараженных коронавирусом выросло до 5 человек

Уфа1.ру05:11

Сегодня подтверждён пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии

UfaTime.ru05:10

Пятым заболевшим коронавирусом в Башкирии стал студент из Франции

ProUfu.ru05:07
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Российские телеканалы объединились в общем видео

Звезды телеэфира записали свои видеообращения на телефон из дома, в них они перечисляют программы различных телеканалов, которые можно смотреть по телевидению, главное, что лучше это делать из дома.
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Назначен новый глава Роскомнадзора

Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
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Происшествия

В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка

В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
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Общество

Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Lenta.ru 07:48
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
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Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
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В Уфе накажут родителей детей, обнаруженных на крупном концерте

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Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com 03:29
Общество

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Происшествия

Часть Советского района Воронежа осталась без воды

Обозреватель Врн 08:20
Экономика

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.
RT на русском 04:39
Общество

Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
REGNUM 08:18
Общество

В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:56
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

В Минздраве озвучили реальные сроки завершения эпидемии коронавиурса в России.
Evo-rus.com вчера в 11:14
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК вчера в 09:29
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Культура

Умер польский композитор и дирижёр Кшиштоф Пендерецкий

Пендерецкого называют одним из самых выдающихся польских композиторов, мировым авторитетом в области классической музыки.
Говорит Москва 07:54
Наука

Как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.
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Путешествия

Туристов начали выселять из отелей в Сочи

Сочинские отели и гостиницы начали выселять отдыхающих из-за приостановки бронирования и заселения туристов в период объявленной в стране нерабочей недели.
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Общество

В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы

В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.
Известия 03:46
Авто

Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
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Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
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Политика

Песков не переходил на удаленную работу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что он якобы перешел на дистанционную работу.
Российская газета 08:58
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздает новые игры

Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
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Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
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Армия и оружие

В США «возникли вопросы» к «Гадюке» на Су-57

В ноябре 2019 года The Drive написало, что Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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Общество

Глава Минздрава оценил влияние климата на распространение коронавируса

«Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня», — отметил глава Минздрава.
МедиаПоток вчера в 03:27
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