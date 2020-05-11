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Игры Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla будет работать при не менее чем 30 кадрах/с на Xbox Series X Компания Ubisoft уточнила, что предстоящий ролевой экшен Assassin’s Creed Valhalla будет работать на Xbox Series X в разрешении 4K при 30 кадрах / с. По словам создателей проекта, они не могут быть уверены в том, что консоль "потянет" постоянные 60 кадров / с. Но с этим вряд ли справится и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. 1

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Футбол 8 клубов АПЛ выступают против проведения матчей на нейтральных полях Ранее глава профсоюза менеджеров Премьер-лиги, EFL и национальной сборной Англии по футболу Ричард Биван заявил, что сезон может быть завершен досрочно, если большинство клубов выступит против проведения игр на нейтральных полях.

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