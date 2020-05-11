Коронавирус
РБКВ Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба региона под руководством его главы Радия Хабирова.
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Общество
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Игры
Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla будет работать при не менее чем 30 кадрах/с на Xbox Series X
Компания Ubisoft уточнила, что предстоящий ролевой экшен Assassin’s Creed Valhalla будет работать на Xbox Series X в разрешении 4K при 30 кадрах / с. По словам создателей проекта, они не могут быть уверены в том, что консоль "потянет" постоянные 60 кадров / с. Но с этим вряд ли справится и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
3DNews 16:51
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня.
Коммерсантъ 17:30
Политика
Путин заявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране заявил о завершении периода нерабочих дней в стране.
Газета.Ru 09:15
Космос
Обнаружена многослойная структура вихрей в шестиугольнике Сатурна
Ученые исследуют устройство шестиугольника Сатурна - удивительной волновой структуры, которая окружает полярную область планеты и имеет четкую геометрическую форму, - пишет eurekalert.org.
Научная Россия 09 мая в 15:59
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Футбол
8 клубов АПЛ выступают против проведения матчей на нейтральных полях
Ранее глава профсоюза менеджеров Премьер-лиги, EFL и национальной сборной Англии по футболу Ричард Биван заявил, что сезон может быть завершен досрочно, если большинство клубов выступит против проведения игр на нейтральных полях.
Sport24.ru вчера в 13:22
Экономика
Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза
С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 06:45
Политика
США хотят обвинить КНР в попытках похитить информацию о вакцине
Ранее представители административного аппарата Дональда Трампа не раз объявляли о том, что считают Китай одним из виновников нарушения прав компаний США на соответствующую интеллектуальную собственность.
Live24 15:25
Фигурное катание
Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
Фигурное катание
ISU изменил стоимость элементов в фигурном катании
Российская газета 15:44
Общество
В США от последствий COVID-19 умерли более 80 тысяч человек
В США число умерших от последствий коронавирусной инфекции 11 мая превысило 80 000 человек.
Ведомости 17:55
Авто
В FIA провели расследование 28 серьёзных аварий
В FIA провели расследование 28 серьёзных и смертельных аварий, произошедших на разных трассах в прошлом году, и объявили об изменениях в области безопасности.
F1news.ru 13:12
Общество
Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
Политика
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте нежно поздравила сына с 22-летием
Популярная певица, актриса, многодетная звездная мама Кристина Орбакайте порадовала поклонников фотографией с младшим сыном.
Летидор вчера в 07:10
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:58
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Общество
В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям
Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
Политика
За что компания из США выплатила Тимошенко $11 млн
Источники газеты The New York Times отмечают, что после такого заявления Skadden выплатила Юлии Тимошенко и Сергею Власенко ее адвокату, "$11 млн или больше", чтобы избежать возможного с их сторон иска.
DixiNews 13:49
Политика
На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус
Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.
Радио Sputnik 14:37
Шоу-бизнес
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета 10:57
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
Общество
Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин
Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда 10:01