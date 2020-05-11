Коронавирус

РБКРБКВ Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции

В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба региона под руководством его главы Радия Хабирова.
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В Башкирии смягчили режим самоизоляции: разрешается свободное передвижение

ГТРК Башкортостан13:30

Власти Башкирии начали ослаблять режим самоизоляции

Bash.News13:29

В Башкирии отменяется режим самоизоляции

ProUfu.ru12:38

В Башкирии снимут режим самоизоляции, несмотря на 1,5 тысячи заболевших коронавирусом

МедиаКорСеть13:01

В Башкирии внесли изменения в режим самоизоляции из-за коронавируса

Горобзор.ру12:53

Радий Хабиров поручил смягчить режим самоизоляции: что изменилось

КП - Уфа12:49

В Башкирии разрешат свободно передвигаться и гулять, но в масках

РИА Новости13:12
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Общество

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
247
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Игры

Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla будет работать при не менее чем 30 кадрах/с на Xbox Series X

Компания Ubisoft уточнила, что предстоящий ролевой экшен Assassin’s Creed Valhalla будет работать на Xbox Series X в разрешении 4K при 30 кадрах / с. По словам создателей проекта, они не могут быть уверены в том, что консоль "потянет" постоянные 60 кадров / с. Но с этим вряд ли справится и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
3DNews 16:51
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня.
Коммерсантъ 17:30
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Спорт

Солдатова рассказала, как пережила травлю со стороны болельщиков

РИА Новости 01:39
Политика

Путин заявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране заявил о завершении периода нерабочих дней в стране.
Газета.Ru 09:15
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Космос

Обнаружена многослойная структура вихрей в шестиугольнике Сатурна

Ученые исследуют устройство шестиугольника Сатурна - удивительной волновой структуры, которая окружает полярную область планеты и имеет четкую геометрическую форму, - пишет eurekalert.org.
Научная Россия 09 мая в 15:59
2
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
1,2K
Футбол

8 клубов АПЛ выступают против проведения матчей на нейтральных полях

Ранее глава профсоюза менеджеров Премьер-лиги, EFL и национальной сборной Англии по футболу Ричард Биван заявил, что сезон может быть завершен досрочно, если большинство клубов выступит против проведения игр на нейтральных полях.
Sport24.ru вчера в 13:22
Единоборства

Макгрегор высмеял реакцию Нурмагомедова на победу Гэтжи

Lenta.ru 17:10
Экономика

Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза

С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 06:45
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Политика

США хотят обвинить КНР в попытках похитить информацию о вакцине

Ранее представители административного аппарата Дональда Трампа не раз объявляли о том, что считают Китай одним из виновников нарушения прав компаний США на соответствующую интеллектуальную собственность.
Live24 15:25
21
Фигурное катание

Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
14
Фигурное катание

ISU изменил стоимость элементов в фигурном катании

Российская газета 15:44
Общество

В США от последствий COVID-19 умерли более 80 тысяч человек

В США число умерших от последствий коронавирусной инфекции 11 мая превысило 80 000 человек.
Ведомости 17:55
Авто

В FIA провели расследование 28 серьёзных аварий

В FIA провели расследование 28 серьёзных и смертельных аварий, произошедших на разных трассах в прошлом году, и объявили об изменениях в области безопасности.
F1news.ru 13:12
Общество

Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
423
Политика

Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Общество

В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим

Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте нежно поздравила сына с 22-летием

Популярная певица, актриса, многодетная звездная мама Кристина Орбакайте порадовала поклонников фотографией с младшим сыном.
Летидор вчера в 07:10
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Игры

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
13
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
141
Общество

Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:58
10
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
343
Общество

В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям

Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
18
Политика

За что компания из США выплатила Тимошенко $11 млн

Источники газеты The New York Times отмечают, что после такого заявления Skadden выплатила Юлии Тимошенко и Сергею Власенко ее адвокату, "$11 млн или больше", чтобы избежать возможного с их сторон иска.
DixiNews 13:49
18
Политика

На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус

Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.
Радио Sputnik 14:37
2
Шоу-бизнес

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета 10:57
Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
4
Общество

Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин

Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда 10:01
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