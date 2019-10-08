Экономика
Политическая ЭкспертизаНелегальный рынок такси в России за два года вырос на 35%
Общий объем рынка нелегального такси достиг 101 миллиарда рублей. Показатель с 2017 года вырос на 35%, заявили в Аналитическом центре при правительстве РФ. Как отмечается в сообщении учреждения, легальный рынок в сравнении с незаконным растет гораздо медленнее.
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 14:17, Вашингтон
Шоу-бизнес
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Российская газета 12:16
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Известия 07:09
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb 04:50
Общество
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Общество
Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей
Ответчиками по иску в суде выступили производитель жидкого средства ООО "АМС медиа" и гипермаркет "Ашан".
ТАСС 12:00
Футбол
Сборная России начала готовиться к матчу с Шотландией
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:01
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 10:28
Политика
В Совфеде обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 8 октября обсудит итоги мониторинга внешнего вмешательства в избирательную кампанию в РФ текущего года, сообщил глава комиссии Андрей Климов на заседании международного комитета СФ в понедельник.
РИА Новости вчера в 08:02
Политика
Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения
Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.
MagCity74 вчера в 07:20
Спорт
Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо
Министерство спорта России отправило во всемирное антидопинговое агентство (WADA) письмо с ответами на интересующие вопросы.
Вести.Ru 13:25
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Хоккей
Игроки российского и казахского клубов МХЛ устроили массовую драку
Игроки двух клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) - «Алтай» из казахстанского Усть-Каменогорска и «Сибирские снайперы» из Новосибирска - сошлись в настоящем ледовом побоище в конце поединка регулярного чемпионата 8 октября в Казахстане.
Ридус 13:35
Политика
Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Политика
Почему Зеленский отложил отвод сил в Донбассе
Rambler News Service вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения
На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
RuNews24.ru 11:08
Происшествия
ФБР назвало самого массового убийцу в истории США
Американец Сэмюэл Литтл признался в 93 убийствах.
Росбалт 06:14
Происшествия
Появилось видео с места гибели чиновников в Вологодской области
В Сети появилось видео с места страшной аварии, произошедшей утром во вторник, 8 октября, на трассе Вологда — Новая Ладога в Шекснинском районе Вологодской области.
Вести.Ru 09:13
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Экономика
Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза
Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.
Известия 02:00
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Tvoe-avto.com вчера в 01:34
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52