Общий объем рынка нелегального такси достиг 101 миллиарда рублей. Показатель с 2017 года вырос на 35%, заявили в Аналитическом центре при правительстве РФ. Как отмечается в сообщении учреждения, легальный рынок в сравнении с незаконным растет гораздо медленнее.

Нелегальный рынок такси в России за два года вырос на 35%

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