Коронавирус
Москва 24Четвертый случай заражения коронавирусом подтвердился в Башкирии
Количество зараженных коронавирусом в Башкирии достигло четырех человек. Как сообщил в Facebook вице-премьер правительства республики Андрей Назаров, их состояние стабильное. Известно, что двое из зараженных в начале марта вернулись из Европы, еще один часто бывал в Москве.
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Состояние всех больных стабильное. Они надежно изолированы. Установлен ближайший круг их близких, с кем они общались в последнее время. Все те эффективные меры, которые мы предпринимали в связи с пандемией коронавируса, сейчас позволяют владеть ситуацией.
— Андрей Назаров, политикРБК Уфа вчера в 14:28
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Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Общество
В Красноярске зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Всего в регионе вирусом COVID-19 заболели девять человек. В Красноярском крае зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом.
Армия и оружие
В Италии определили город для работы военных вирусологов из России
Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro
Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Здоровье
На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Общество
В Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ
С завтрашнего дня, 26 марта из-за распространения опасного вируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фуд-корты в крупных ТЦ. Об этом сообщается в указе губернатора города Александра Беглова.
Театры
Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом
Культура
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Общество
Ледовый дворец Мадрида переоборудован в морг
Ледовый дворец Мадрида будет временно переоборудован в морг, куда будут привозить тела умерших от коронавируса.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Происшествия
У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
Здоровье
Во Владимире фельдшеры работают без противоэпидемических костюмов
Во Владимире работники скорой помощи вынуждены приезжать на вызовы по коронавирусу в обычных хирургических халатах, которые не способны защитить от вируса.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Чтобы избежать ненужных сплетен и домыслов, Муцениеце рассказала о причинах расставания.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят
Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Финансы
Доллар опустился ниже 78 рублей, евро — ниже 84
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 руб. впервые с 20 марта К 11 часам американская валюта торговалась на уровне около 77,60–77,70 руб. (примерно на 65 коп. дешевле цены закрытия).
Общество
Чубайс выступил за раздачу денег россиянам из-за коронавируса
Раздача денег россиянам на фоне сложившейся ситуации с коронавирусом была бы правильным решением, заявил глава гендиректор Роснано Анатолий Чубайс в эфире передачи "60 минут".
Шоу-бизнес
Галкин высмеял диалог Ивлеевой с Джаредом Лето на английском языке
Здоровье