Состояние всех больных стабильное. Они надежно изолированы. Установлен ближайший круг их близких, с кем они общались в последнее время. Все те эффективные меры, которые мы предпринимали в связи с пандемией коронавируса, сейчас позволяют владеть ситуацией.

Количество зараженных коронавирусом в Башкирии достигло четырех человек. Как сообщил в Facebook вице-премьер правительства республики Андрей Назаров, их состояние стабильное. Известно, что двое из зараженных в начале марта вернулись из Европы, еще один часто бывал в Москве.

Четвертый случай заражения коронавирусом подтвердился в Башкирии

Транспорт РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса «Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.

Общество В Красноярске зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом Всего в регионе вирусом COVID-19 заболели девять человек. В Красноярском крае зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.

Происшествия Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.

Общество В Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ С завтрашнего дня, 26 марта из-за распространения опасного вируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фуд-корты в крупных ТЦ. Об этом сообщается в указе губернатора города Александра Беглова.

Общество Ледовый дворец Мадрида переоборудован в морг Ледовый дворец Мадрида будет временно переоборудован в морг, куда будут привозить тела умерших от коронавируса.

Здоровье Во Владимире фельдшеры работают без противоэпидемических костюмов Во Владимире работники скорой помощи вынуждены приезжать на вызовы по коронавирусу в обычных хирургических халатах, которые не способны защитить от вируса.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.

Финансы Доллар опустился ниже 78 рублей, евро — ниже 84 Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 руб. впервые с 20 марта К 11 часам американская валюта торговалась на уровне около 77,60–77,70 руб. (примерно на 65 коп. дешевле цены закрытия).