Коронавирус

Москва 24Москва 24Четвертый случай заражения коронавирусом подтвердился в Башкирии

Количество зараженных коронавирусом в Башкирии достигло четырех человек. Как сообщил в Facebook вице-премьер правительства республики Андрей Назаров, их состояние стабильное. Известно, что двое из зараженных в начале марта вернулись из Европы, еще один часто бывал в Москве.
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Андрей Назаров
Состояние всех больных стабильное. Они надежно изолированы. Установлен ближайший круг их близких, с кем они общались в последнее время. Все те эффективные меры, которые мы предпринимали в связи с пандемией коронавируса, сейчас позволяют владеть ситуацией.
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