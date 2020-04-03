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Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

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