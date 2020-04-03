Коронавирус

iReactoriReactorГлава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров. Подобный режим будет действовать в Башкирии и на следующей неделе.
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«Все сидим дома»: оперативное совещание Радия Хабирова 3 апреля. Главное

ProUfu.ru04:21

Глава Башкирии решил продлить полную самоизоляцию по коронавирусу

МедиаКорСеть03:16

Власти Башкирии продлевают режим самоизоляции из-за коронавируса

КП - Уфа01:13

«Режим самоизоляции по мере необходимости демократизируем» – Радий Хабиров допустил изменение режима полного карантина в Башкирии

UfacityNews.ru01:23

Радий Хабиров о режиме самоизоляции в Башкирии: «Возможно, мы его демократизируем более-менее»

UfaTime.ru01:17

В Башкирии продлен режим самоизоляции

Башинформ01:07

В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции

РИА Новости01:35
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Политика

В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности

Российская газета 01:46
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила самолет ПНС

Силы противовоздушной обороны Ливийской Национальной Армии Хафтара сбили самолет Правительства Национального Согласия.
ANNA-News 04:19
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменяет более 50 поездов дальнего следования

Из-за снижения пассажиропотока в условиях пандемии вируса COVID-19 ОАО РЖД с 7 апреля отменяет 53 поезда дальнего следования.
Коммерсантъ 03:52
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости вчера в 12:31
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:48
Здоровье

Зараженный главврач из Коммунарки описал осложнения коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус может вызывать тяжелые повреждения легких и нарушения свертываемости крови.
Рамблер 04:42
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Общество

За сутки в США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса

Как сообщает Agence France-Presse, за последние 24 часа в Америке от коронавируса скончались еще 1169 человек.
Live24 02:17
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль обратилась в полицию, обвинив мужа Вольфганга Майлингера в рукоприкладстве, сообщает телеканал OE24.
Газета.Ru 04:23
Энергетика

Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти

Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
Народные новости 03:05
Общество

Москву за три дня на автомобилях покинули более 850 тысяч человек

За первые три дня нерабочей недели, с 27 по 29 марта, Москву покинули 567 тысяч автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения в пятницу.
Интерфакс 04:22
Армия и оружие

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
RT на русском 05:01
Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости вчера в 11:35
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Здоровье

В Алтайском крае уволились два врача, испугавшись коронавируса

В Алтайском крае составили списки врачей, которых будут привлекать для лечения больных с коронавирусом.
Толк 03:18
Энергетика

Нефть подешевела после рекордного роста накануне

Цены на эталонные марки нефти снизились на сегодняшних торгах после максимального и исторического роста накануне.
Компания 02:41
Экономика

В России изменились правила денежных переводов с карты на карту

Сегодня вступают в силу новые правила перевода с карты на карту в Системе быстрых платежей.С 1 апреля текущего года и до 30 июня 2022 года Центробанк не будет взимать комиссию с банков.
Pressa40 01 апреля в 03:18
Происшествия

У врача обсервации в Бузулуке выявили коронавирус

Вторичный анализ на коронавирус у врача бузулукской обсервации в Оренбуржье выявил наличие заболевания, у нее нет клинических проявлений, она является носителем, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
РИА Новости 04:53
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Политика

Глава республики Коми ушел в отставку

2 апреля глава Республики Коми Сергей Гапликов ушел в отставку.
МонаВиста вчера в 11:20
Происшествия

В Курской области подтвержден случай коронавируса

По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Kurskcity.ru 03:38
Здоровье

Москвичей призвали не употреблять алкоголь в условиях самоизоляции

Употребление спиртных напитков в период самоизоляции для расслабления и поднятия настроения может обернуться запоем, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Москва 24 02:13
Игры

Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII

Первый эпизод ремейка Final Fantasy VII выйдет уже через неделю, 10 апреля, только на PlayStation 4. Релиз на других платформах ожидается спустя год.
Игромания.ру 02:38
Армия и оружие

СК завел три дела против силовиков из-за обстрелов в Донбассе

Российские следователи завели еще три уголовных дела против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 05:01
Армия и оружие

«Иркут» ищет разработчика прототипов системы шасси для Sukhoi Superjet

НПК "Иркут" объявила тендер на разработку, изготовление и поставку прототипов системы шасси для самолетов семейства Sukhoi Superjet в рамках программы импортозамещения, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,2 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 03:35
Политика

Путин назначил врио губернатора Камчатки

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил на его место временно исполняющим обязанности Владимира Солодова, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 04:55
Армия и оружие

Появились фото многозарядного стреляющего ножа спецназа из Китая

МедиаПоток вчера в 08:31
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
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