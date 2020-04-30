Коронавирус
Business FM УфаВ Башкирии продлили режим самоизоляции
Глава республики Радий Хабиров официально объявил, что он продлится до 11 мая включительно. Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что «нерабочие дни» планируется продлить до 11 мая.
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Общество
Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет.
РИА Новости 10:22
Гаджеты
Цена iPhone 12 может начинаться от $649
Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру.
News.ru 09:19
Происшествия
В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками
Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
РИА Новости 10:53
Здоровье
С больными коронавирусом могут происходить уникальные ситуации
Инфицированные коронавирусом могут чувствовать себя вполне нормально, но в это же время их организм может подвергаться уникальным нагрузкам.
MedikForum.ru вчера в 18:39
Хоккей
КХЛ отказалась от инициированного ЦСКА повышения потолка зарплат
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отказался увеличить потолок зарплат с 900 млн руб. до 1,3 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 11:51
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Общество
Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»
Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
Общество
Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области
Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти.
EastRussia 04:21
Общество
Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу
Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
РБК 11:04
Киберспорт
Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными
30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.
CyberSport.ru 03:09
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Общество
В Ростовской области введут обязательный масочный режим
Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Происшествия
Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО
В начале апреля Захарченко был этапирован в Москву из мордовской колонии, где отбывал срок по первому делу, чтобы начать знакомиться с материалами своего нового дела о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Подсчитаны потери российских звезд из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса нанесла ущерб не только рядовым гражданам, но и российским звездам, потерявшим свои доходы в условиях самоизоляции.
ФАН 11:11
Общество
Назван максимальный срок закрытия границ России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал максимальный срок, в течение которого в условиях пандемии коронавируса можно держать закрытыми границы России.
РИА Новости 11:05
Здоровье
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в стране низкая смертность из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:18
Армия и оружие
Минобороны лишит армейских генералов каракулевых шапок
Для генералов и высших офицеров российской армии и Военно-морского флота (ВМФ) РФ поменяют форму, вместо каракулевых шапок они станут носить более дешевые.
МонаВиста вчера в 10:17
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
Общество
Голубев рассказал об условиях введения режима ЧС в Ростовской области
Василий Голубев рассказал, при каких условиях в Ростовской области может быть введён режим ЧС.
1rnd.ru 08:16
Транспорт
«Аэрофлот» ввел сертификаты для компенсации за отмененные рейсы
Авиакомпания «Аэрофлот» ввела сертификаты для компенсации стоимости билетов за отмененные полеты в период пандемии коронавируса.
Мойка78 09:01
Происшествия
Крупный пожар в рыбацком поселке под Воронежем попал на видео
Воронежский городской портал 02:48
Общество
В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий
В связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями график доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства.
НИА-Федерация 04:43
Политика
Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии
Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
Политика
Глава МИД Германии призвал улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе
Для реализации договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», необходимо обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Взгляд.ру 04:15
Общество
В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома
В Подмосковье власти готовятся ввести обязательное ношение масок при выходе из дома. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 09:45
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Здоровье
Коронавирусом заразились более 20 сотрудников больницы в Коммунарке
По словам главврача, всего с начала пандемии заболели более 20 сотрудников больницы в Коммунарке.
НТВ 11:13
Общество
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
У мужчины была онкология, он получал паллиативную помощь в больнице имени Даши Севастопольской, но тем не менее статистика засчитает этот случай как смерть от коронавируса, сказал Михаил Развожаев.
Вести.Севастополь 09:45