Глава республики Радий Хабиров официально объявил, что он продлится до 11 мая включительно. Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что «нерабочие дни» планируется продлить до 11 мая.

Общество Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет. 4

Гаджеты Цена iPhone 12 может начинаться от $649 Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру. 3

Происшествия В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области. 16

Здоровье С больными коронавирусом могут происходить уникальные ситуации Инфицированные коронавирусом могут чувствовать себя вполне нормально, но в это же время их организм может подвергаться уникальным нагрузкам. 92

Хоккей КХЛ отказалась от инициированного ЦСКА повышения потолка зарплат Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отказался увеличить потолок зарплат с 900 млн руб. до 1,3 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте организации. 1

Общество Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти. 31

Общество Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно. 181

Киберспорт Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными 30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.

Общество В Ростовской области введут обязательный масочный режим Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев. 76

Происшествия Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО В начале апреля Захарченко был этапирован в Москву из мордовской колонии, где отбывал срок по первому делу, чтобы начать знакомиться с материалами своего нового дела о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. 164

Шоу-бизнес Подсчитаны потери российских звезд из-за коронавируса Эпидемия коронавируса нанесла ущерб не только рядовым гражданам, но и российским звездам, потерявшим свои доходы в условиях самоизоляции. 4

Общество Назван максимальный срок закрытия границ России Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал максимальный срок, в течение которого в условиях пандемии коронавируса можно держать закрытыми границы России. 2

Армия и оружие Минобороны лишит армейских генералов каракулевых шапок Для генералов и высших офицеров российской армии и Военно-морского флота (ВМФ) РФ поменяют форму, вместо каракулевых шапок они станут носить более дешевые. 263

Транспорт «Аэрофлот» ввел сертификаты для компенсации за отмененные рейсы Авиакомпания «Аэрофлот» ввела сертификаты для компенсации стоимости билетов за отмененные полеты в период пандемии коронавируса.

Общество В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий В связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями график доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства.

Политика Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters. 5

Политика Глава МИД Германии призвал улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе Для реализации договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», необходимо обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Игры Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд. 19