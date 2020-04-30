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СтерлеградСтерлеградРежим самоизоляции продлен в Башкирии

В Башкирии режим самоизоляции продлен до конца майских праздников, до 11 мая 2020 года включительно. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 30 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров. Напомним, режим самоизоляции в Башкирии действует с 31 марта.
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Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Bash.News05:22

Режим самоизоляции в Башкирии продлен до 11 мая включительно

РБК Уфа05:17

В Башкирии продлили режим самоизоляции до конца майских праздников

ProUfu.ru05:06

«Это было непростое решение»: Радий Хабиров продлил в Башкирии режим самоизоляции

КП - Уфа05:11

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Горобзор.ру05:11

В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая

Уфа1.ру05:10

В Башкирии продлен режим самоизоляции

Башинформ05:12
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 06:01, Ашберн
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

В соответствии с распоряжением кабинета министров, россияне, имеющие иностранное гражданство или постоянный вид на жительство другой страны, могут выехать «к месту постоянного проживания».
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

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Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
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Еще 40 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Самарской области

НТА-Приволжье – Еще 40 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Самарской области.
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Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
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В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
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Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
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СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

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В Тульской области коронавирус за сутки выявили у 70 человек

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