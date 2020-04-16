Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВласти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
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с чего всё началось

В Башкирии продлен режим самоизоляции как минимум до мая

Глава Башкортостана Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе как минимум до мая. Об этом он заявил в четверг на совещании в республиканском правительстве.
Башинформ05:20

Подробнее о событии

В Башкирии обсудили возможность продления режима полной самоизоляции до конца весны

МедиаКорСеть10:46

Глава Башкирии допустил, что режим полной самоизоляции продлится до лета

КП - Уфа10:35

В Башкирии продлен режим самоизоляции как минимум до мая

Башинформ05:20

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

РИА Новости06:15

«Настраивайтесь вдолгую» – Радий Хабиров сообщил, сколько месяцев Башкирия будет находиться в режиме повышенной готовности

UfacityNews.ru05:55

Радий Хабиров: «Апрель-май работаем в предельном режиме самоизоляции»

ГТРК Башкортостан05:44

Режим самоизоляции в Башкирии будет действовать до конца мая

ТАСС09:36
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Общество

В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 10:05
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском 11:16
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Здоровье

Главврач больницы Боткина: почти каждый день кого-то подключают к ИВЛ

Практически каждый день пациентов с новой коронавирусной инфекцией снимают с аппарата искусственной вентиляции легких в клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге.
Мойка78 11:46
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Шоу-бизнес

Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети

Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
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Фигурное катание

Глава ФФККР не обсуждал с Загитовой возвращение в сборную России

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о формировании состава сборной на следующий сезон.
Нева Спорт 11:07
Здоровье

В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус

Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
Lenta.ru 10:36
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Здоровье

Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса

Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
12
Кино

Появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

Piter.tv вчера в 09:51
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Экономика

Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке

После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь 03:35
1,1K
Политика

В Кремле прокомментировали ответ Кадырова «Новой газете»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о мнении Кремля насчет ответа главы Чечни на статью "Новой газеты" о ситуации с коронавирусом в республике.
Экономика сегодня 07:10
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Шоу-бизнес

Александр Гудков сделал предложение своему любимому человеку

Свадьба, скорее всего, пройдет в Юрмале летом, пишет Газета.ру. Тем не менее, личность и имя своей второй половины Гудков так и не раскрыл.
ТВ Центр 04:49
25
Происшествия

Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции

Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции.
Интерфакс 08:09
661
Общество

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России

РИА Новости 05:32
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Авто

В Сеть попали изображения новой «Нивы» на базе Renault Duster

Автор свежих рендеров взял за основу будущей «Нивы» кроссовер Renault Duster, поработав над пропорциями и формами авто.
CarsWeek.ru вчера в 08:00
15
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

7Дней.ру 02:00
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Биатлон

Драчев прокомментировал переход трех биатлонистов в сборную Молдавии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что три российских спортсмена продолжат карьеру в составе сборной Молдавии.
Нева Спорт 10:39
Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
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Шоу-бизнес

Звезда «Утомленных солнцем-2» избила дочь-подростка, пишут СМИ

Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:13
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Общество

Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
РБК вчера в 14:27
4
Гаджеты

Apple готовится представить первые полноразмерные наушники

Актуальные Новости 10:38
3
Политика

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

REGNUM 14 апреля в 06:10
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Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
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Политика

Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ

На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
Газета.Ru 14 апреля в 12:20
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Общество

Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно

Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
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Здоровье

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
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Наука

Антициклоны ускорили таяние Гренландского ледяного щита

За прошлый год Гренландский ледяной щит потерял наибольшее количество льда за всю историю измерений — 600 миллиардов тонн — и тем самым повысил уровень Мирового океана на полтора миллиметра.
N+1 вчера в 08:05
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