Коронавирус
Российская газетаВласти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
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с чего всё началось
Глава Башкортостана Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе как минимум до мая. Об этом он заявил в четверг на совещании в республиканском правительстве.Башинформ05:20
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Общество
В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
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Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
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Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском 11:16
Здоровье
Главврач больницы Боткина: почти каждый день кого-то подключают к ИВЛ
Практически каждый день пациентов с новой коронавирусной инфекцией снимают с аппарата искусственной вентиляции легких в клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге.
Мойка78 11:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
Фигурное катание
Глава ФФККР не обсуждал с Загитовой возвращение в сборную России
Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о формировании состава сборной на следующий сезон.
Нева Спорт 11:07
Здоровье
В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус
Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
Lenta.ru 10:36
Здоровье
Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса
Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
Кино
Появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
Piter.tv вчера в 09:51
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Экономика
Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь 03:35
Политика
В Кремле прокомментировали ответ Кадырова «Новой газете»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о мнении Кремля насчет ответа главы Чечни на статью "Новой газеты" о ситуации с коронавирусом в республике.
Экономика сегодня 07:10
Шоу-бизнес
Александр Гудков сделал предложение своему любимому человеку
Свадьба, скорее всего, пройдет в Юрмале летом, пишет Газета.ру. Тем не менее, личность и имя своей второй половины Гудков так и не раскрыл.
ТВ Центр 04:49
Происшествия
Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции
Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции.
Интерфакс 08:09
Общество
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России
РИА Новости 05:32
Авто
В Сеть попали изображения новой «Нивы» на базе Renault Duster
Автор свежих рендеров взял за основу будущей «Нивы» кроссовер Renault Duster, поработав над пропорциями и формами авто.
CarsWeek.ru вчера в 08:00
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Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
7Дней.ру 02:00
Биатлон
Драчев прокомментировал переход трех биатлонистов в сборную Молдавии
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что три российских спортсмена продолжат карьеру в составе сборной Молдавии.
Нева Спорт 10:39
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Шоу-бизнес
Звезда «Утомленных солнцем-2» избила дочь-подростка, пишут СМИ
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:13
Общество
Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
РБК вчера в 14:27
Гаджеты
Apple готовится представить первые полноразмерные наушники
Актуальные Новости 10:38
Политика
В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
REGNUM 14 апреля в 06:10
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Политика
Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ
На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
Газета.Ru 14 апреля в 12:20
Общество
Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно
Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
Здоровье
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
Наука
Антициклоны ускорили таяние Гренландского ледяного щита
За прошлый год Гренландский ледяной щит потерял наибольшее количество льда за всю историю измерений — 600 миллиардов тонн — и тем самым повысил уровень Мирового океана на полтора миллиметра.
N+1 вчера в 08:05