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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоактивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.В источнике
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Аргументы и Факты - Уфа

Силовики задержали около 25 защитников Куштау в Башкирии

Аргументы и Факты - Уфа07:07
ProUfu.ru

Жители Уфы с плакатами «Куштау живи» и «Спасем Куштау» вышли на улицы

ProUfu.ru07:19
Эхо Москвы в Уфе

На Куштау начались задержания

Эхо Москвы в Уфе04:40
Уфа1.ру

Что прямо сейчас происходит на Куштау, рассказываем кратко

Уфа1.ру07:41
Башинформ

Члены СПЧ выехали на Куштау с проверкой сообщений о стычках активистов и ЧОП

Башинформ03:56
Говорит Москва

На горе Куштау начались столкновения экоактивистов с сотрудниками ЧОПа

Говорит Москва03:47
КП - Уфа

На Куштау произошла стычка между активистами и сотрудниками ЧОП

КП - Уфа04:56

В Орловской области в массовой аварии погибли два человека

Ливны, Орловская область, 14 августа 2020, 17:38 — REGNUM Два человека погибли в результате аварии с участием трёх автомобилей в Ливенском районе Орловской области 14 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Орловской области.
REGNUMвчера в 10:38