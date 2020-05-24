Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге. Также сообщалось, что медработники обратились в прокуратуру по этому поводу.
Читать в источнике
Комментировать193
с чего всё началось

«Мы молились всю ночь»: в Башкирии контактировавших с COVID медсестер заперли в морге

Морг представляет собой одноэтажное здание, где в боковой комнатке через стенку устроен бокс - так называемый изолятор для больных коронавирусом. Медсестра Рахматуллина рассказывает, что испытала сильное потрясение, когда вошла туда.
ProUfu.ruвчера в 05:11

Подробнее о событии

В Минздраве Башкирии опровергли сообщения о закрытых в морге медсёстрах

Life.ru17:50

Минздрав Башкирии опроверг изоляцию медсестёр в морге

News.ru16:08

Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии

РИА Новости08:26

Две медсестры в Башкирии утверждают, что после контакта с зараженной коронавирусом их заперли в морге

Эхо Москвы13:04

В Башкирии Минздрав организовал проверку после публикаций о запертых в морге медсестрах

ТАСС08:44

В Минздраве опровергли данные о запертых в морге медсестрах

Lenta.ru15:59

Прокуратура и Минздрав Башкирии отреагировали на публикацию ProUfu о запертых в морге медсестрах

ProUfu.ru03:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:39, Ашберн
Гаджеты

В Huawei нашли способ обхода американских санкций

Huawei для обхода санкций со стороны США в свои смартфоны начнет устанавливать процессоры от компании MediaTek.
Сайт интересных новостей 12:52
14
Политика

Глава МИД Китая назвал сотрудничество с Россией «прочной крепостью»

Китай и Россия поддерживают друг друга и выступают за справедливость, об этом в ходе пресс-конференции с журналистами заявил глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И. По словам главы МИД Китая, Пекин и Москва поддерживают друг друга и защищают перед необоснованными нападками отдельных стран в условиях пандемии.
Народные новости 11:28
2
Общество

В Испании утвердили правила посещения пляжей

РИА Новости 07:08
2
Кино

Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»

Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 22 мая в 12:02
11
Игры

Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер

NewInform вчера в 11:11
6
Политика

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
110
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

РИА Новости 18:34
1
Общество

В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста

В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал вчера в 23:03
1,5K
Происшествия

В Южно-Сахалинске автобус перевернулся на перекрестке улицы Поповича и проспекта Мира

РИА Сахалин-Курилы 08:20
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Коммерсантъ вчера в 23:32
1K
Здоровье

Почти половина больных коронавирусом в Алтайском крае вылечились

В Алтайском крае из больницы выписались еще восемь пациентов, которые переболели коронавирусом. В итоге в регионе 636 выздоровевших.
Московский Комсомолец 03:24
33
Армия и оружие

СК РФ расследует более 300 дел по преступлениям ВСУ в Донбассе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил активизировать работу при выявлении преступлений ВСУ на территории Донбасса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Народные новости 13:41
8
Наука

До 220 млн человек оказались под угрозой отравления мышьяком

Около 220 миллионов человек на Земле находятся под угрозой отравления мышьяком.
Московский Комсомолец 22 мая в 14:16
7
Политика

В центре Киева прошел митинг против президента Зеленского

Российская газета 14:43
Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
25
Происшествия

Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка

Ведомости 12:44
1,6K
Общество

Кабмин выделил деньги на выплаты семьям с детьми

Газета.Ru вчера в 06:36
248
Происшествия

В Приморском крае загорелась кровля больницы

В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 18:15
3
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
465
Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
1,7K
Происшествия

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту

РИА Новости вчера в 04:10
14
Здоровье

Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии

Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия 13:55
51
Происшествия

Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.
Ведомости 09:31
1
Общество

В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах

В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно.
RuNews24.ru 09:12
Общество

Великобритания планирует ослабить карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что правительство страны планирует продолжить смягчение введённых из-за коронавируса ограничений.
News.ru 14:04
1
Здоровье

Депутат Мосгордумы призвала москвичей прийти и сдать тест на антитела к коронавирусу

Депутат призвала жителей столицы прийти и сдать тест на антитела к COVID-19.
Москва 24 05:05
24
Футбол

Экс-игрок ЦСКА: «Франк де Бур плохо относился ко мне в „Интере“»

Напомним, что футболист перешел в "Интер" летом 2016 года, но почти сразу был отдан в аренду "Бешикташу", который затем выкупил контракт игрока.
Soccer.ru 17:05
Здоровье

В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург

В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
Газета.Ru 16:13
240
Армия и оружие

США и НАТО обеспокоены новой противолодочной тактикой ВМФ РФ

ПолитРоссия 05:21
3
Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов

РИА Новости 08:57
142
Как работают Яндекс.Новости?
Главное