Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге. Также сообщалось, что медработники обратились в прокуратуру по этому поводу.
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с чего всё началось

«Мы молились всю ночь»: в Башкирии контактировавших с COVID медсестер заперли в морге

Морг представляет собой одноэтажное здание, где в боковой комнатке через стенку устроен бокс - так называемый изолятор для больных коронавирусом. Медсестра Рахматуллина рассказывает, что испытала сильное потрясение, когда вошла туда.
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