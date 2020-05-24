Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге. Также сообщалось, что медработники обратились в прокуратуру по этому поводу.
Читать в источнике
Комментировать208
с чего всё началось

«Мы молились всю ночь»: в Башкирии контактировавших с COVID медсестер заперли в морге

В криповой (устрашающей – неологизм, прим.ред.) обстановке провели изоляцию две медсестры временного провизорского отделения больницы села Архангельское после контакта с 65-летней пациенткой, у которой 14 мая подтвердился коронавирус.
ProUfu.ruвчера в 05:11

Подробнее о событии

Две медсестры в Башкирии утверждают, что после контакта с зараженной коронавирусом их заперли в морге

Эхо Москвы13:04

Минздрав Башкирии опроверг изоляцию медсестёр в морге

News.ru16:08

В Минздраве опровергли данные о запертых в морге медсестрах

Lenta.ru15:59

В Минздраве Башкирии опровергли сообщения о закрытых в морге медсёстрах

Life.ru17:50

В Башкирии Минздрав организовал проверку после публикаций о запертых в морге медсестрах

ТАСС08:44

Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии

РИА Новости08:26

Прокуратура и Минздрав Башкирии отреагировали на публикацию ProUfu о запертых в морге медсестрах

ProUfu.ru03:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:20, Ашберн
Космос

Илон Маск рассказал, что нужно для освоения Марса

Вашингтон, 24 мая 2020, 11:41 — REGNUM Для создания колонии на Марсе требуется в разы уменьшить экономические затраты по выведению полезной нагрузки на околоземную орбиту, сообщил глава компании SpaceX Илон Маск 24 мая в социальной сети Twitter.
REGNUM 04:41
1
Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
25
Общество

Режим самоизоляции отменили? Фоторепортаж из центра города, где гуляют толпы горожан без масок

Кажется, самоизоляция в Екатеринбурге сама себя изжила. Сегодня сотни горожан вышли на улицы города — компании, семьи, влюбленные парочки.
Екатеринбург Онлайн 10:45
Шоу-бизнес

Стали известны победители очередного сезона шоу «Танцы со звездами»

Накануне на телеканале «Россия 1» состоялся финал 11-го сезона красочного и популярного шоу «Танцы со звездами».
Радио Комсомольская правда 21:56
11
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус

"Алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья", - заявили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 21:57
47
Гаджеты

В РФ уже можно купить новейший смартфон Huawei за 11 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч

Одной из главных особенностей Huawei Y6p является очень мощный аккумулятор – на 5000 мАч.
Dgl.ru 17:11
Фигурное катание

Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Российская газета 16:14
1
Общество

Полиция начала проверку массовой вечеринки в центре Новосибирска

Тайга.инфо 01:05
252
Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 15:50
61
Происшествия

В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК «Ясный»

Российская газета 16:21
1,8K
Технологии

В Швеции запустили первую сеть 5G

ТАСС 10:13
24
Общество

Полиция обнаружила президента Австрии в закрытом кафе

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен был обнаружен полицией за столиком итальянского кафе после 23:00 в центре Вены.
MedikForum.ru 17:20
16
Политика

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
126
Гаджеты

Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X

Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
9
Политика

Власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний

Власти Соединенных Штатов Америки обсуждали возможность ядерных испытаний впервые почти за 30 лет.
Агентство Телеграф вчера в 04:15
178
Здоровье

Министр здравоохранения Красноярского края отправлен на карантин

Сотрудник краевого министерства здравоохранения получил положительный тест на инфекцию.
Городские новости. Красноярск 22:33
1
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах

Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на фоне слухов о разводе опубликовал стихотворение собственного сочинения, посвященное низменным качествам толп.
Московский Комсомолец 11:10
5
Общество

В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста

В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал вчера в 23:03
1,5K
Армия и оружие

Названа потенциальная причина падения американского истребителя F-35

Evo-rus.com 15:58
614
Армия и оружие

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
Южный Федеральный 21:24
72
Общество

Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи

Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
1,2K
Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
6
Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Vprognoze.ru 04:07
1
Здоровье

В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург

Газета.Ru 16:13
271
Наука

Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль

Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 15:56
68
Происшествия

Прокуратура проверит загоревшуюся в Приморье больницу

РБК 23:17
28
Экономика

Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц

Банки начнут напрямую в онлайне обмениваться информацией о счетах юридических лиц при помощи технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
РБК 23:00
Футбол

Переход Кантона в «МЮ» — лучший трансфер в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ.
Спорт-Экспресс 21:30
Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 14:42
65
Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
602
Как работают Яндекс.Новости?
Главное