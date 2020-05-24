Коронавирус
REGNUMВ Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге. Также сообщалось, что медработники обратились в прокуратуру по этому поводу.
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с чего всё началось
В криповой (устрашающей – неологизм, прим.ред.) обстановке провели изоляцию две медсестры временного провизорского отделения больницы села Архангельское после контакта с 65-летней пациенткой, у которой 14 мая подтвердился коронавирус.ProUfu.ru23 мая в 05:11
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Здоровье
Больше половины регионов России готовы к первому этапу снятия ограничений
"44 субъекта - больше половины в РФ - уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра", - заверила она, отметив, что 11 мая, в день выхода из режима нерабочих дней, только девять российских субъектов могли приступить к этому процессу.
Газета.Ru вчера в 16:11
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Здоровье
Министр здравоохранения Красноярского края ушел на карантин
Роспотребнадзор определил круг контактных лиц – среди них оказался и министр здравоохранения Борис Немик.
ИА 1-Line вчера в 22:48
Экономика
Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.
ТАСС вчера в 20:59
Политика
Пушков предположил итог заигрывания Лукашенко с Западом
Исторические преценденты однозначно говорят, чем закончится для Лукашенко заигрывание с Западом, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 21 мая в комментарии изданию «Украина.ру».
ИА Красная Весна 23 мая в 23:07
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 23 мая в 02:01
Происшествия
Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга
Задержанные после перестрелки на автостоянке на Каширском шоссе в Москве оказались приезжими из Оренбурга.
Вести.Ru вчера в 14:40
Общество
Жители Бельгии подали иск против государства из-за карантина
В Бельгии около 40 граждан страны обратились в суд с коллективным иском против властей и персонально главы МВД Питера де Крема.
Росбалт вчера в 23:59
Общество
Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса
Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Гаджеты
Компания AMD готовится к выпуску новых видеокарт
Эксперты считают, что компания AMD в скором времени презентует сразу 13 типов новых видеокарт.
Политическая Экспертиза вчера в 11:00
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская газета вчера в 16:14
Политика
Китай уличил США в подталкивании мира к новой холодной войне
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи Национального народного конгресса в Пекине уличил некоторые политические силы США в том, что они подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне».
Lenta.ru вчера в 23:35
Общество
Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет
Lenta.ru вчера в 05:06
Общество
Глава Тувы заразился коронавирусом
Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Происшествия
СК отчитался о том, что находит 99% пропавших детей
Следственный комитет вместе с МВД и МЧС создали систему, которая позволяет находить почти 99% пропавших в России детей.
РБК вчера в 19:26
Здоровье
В Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе
Страх и дезинформация спровоцировали появление опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19.
Российская газета вчера в 23:22
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 05:10
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
Авто
В США пришли в восторг от новой версии легендарного мотоцикла «Урал»
Американцы очень восторженно встретили новую версию российского мотоцикла «Урал», оснащенного электрической силовой установкой.
Car.ru вчера в 12:24
Армия и оружие
Российская система ЗРПК «Панцирь-С1» противостоит турецким БЛА в Ливии
iReactor вчера в 04:56
Шоу-бизнес
Почему Полина Гагарина разводится с мужем
С первым мужем, актером Петром Кисловым, Гагарина прожила три года.
НТВ вчера в 14:24
Общество
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 22:11
Армия и оружие
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Следует заметить, что вышеуказанные учения в Баренцевом море действительно были свернуты ранее обозначенных сроков.
Военное дело вчера в 12:09
Футбол
Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»
В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 11:44
Армия и оружие
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем
Актуальные Новости 22 мая в 10:43
Общество
Власти Москвы допустили заимствования при жёсткой нехватке средств
Власти Москвы при жёсткой нехватке средств допускают возможность заимствований, однако пока об этом речи не идёт, заявил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° 23 мая в 12:17
Общество
Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом
«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
РБК 00:24