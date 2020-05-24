В криповой (устрашающей – неологизм, прим.ред.) обстановке провели изоляцию две медсестры временного провизорского отделения больницы села Архангельское после контакта с 65-летней пациенткой, у которой 14 мая подтвердился коронавирус.

с чего всё началось

Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге. Также сообщалось, что медработники обратились в прокуратуру по этому поводу.

В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

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