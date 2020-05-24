Коронавирус
REGNUMВ Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге. Также сообщалось, что медработники обратились в прокуратуру по этому поводу.
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с чего всё началось
В криповой (устрашающей – неологизм, прим.ред.) обстановке провели изоляцию две медсестры временного провизорского отделения больницы села Архангельское после контакта с 65-летней пациенткой, у которой 14 мая подтвердился коронавирус.ProUfu.ruвчера в 05:11
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Общество
Мэрия под предлогом проверки пропусков собирает данные и разрешения передавать их
При проверке цифровых пропусков москвичи дают согласие на передачу их персональных данных третьим лицам и отправку им рекламы в течение 10 лет.
Собеседник 10:12
Происшествия
СМИ сообщили о перестрелке у жилищного комплекса на юге Москвы
У жилищного комплекса «Ясное» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили источник ТАСС и собеседник Telegram-канала Mash.
РБК 12:25
Здоровье
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Политика
Савченко напомнила о хищениях в «оборонке» Украины
Причастные к хищениям в оборонной сфере Украины должны ответить за свои действия, сказала бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко.
РИА Новости 09:45
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Игры
Эд Бун заявил, что работает не только над Mortal Kombat и Injustice
Креативный директор NetherRealm Studios Эд Бун заявил, что у команды разработчиков всегда есть возможность работать не только над Mortal Kombat и Injustice.
NewInform 09:13
Наука
Новый рекорд скорости интернета установлен
В интернете установлен очередной рекорд скорости, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 22 мая в 16:01
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Единоборства
Макгрегор не включил Нурмагомедова в рейтинг бойцов ММА
Ирландский боец MMA Конор Макгрегор составил рейтинг лучших бойцов. На первую строчку ирландец поместил Андресон Силву.
Vprognoze.ru 02:56
Политика
Пушков предположил итог заигрывания Лукашенко с Западом
Исторические преценденты однозначно говорят, чем закончится для Лукашенко заигрывание с Западом, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 21 мая в комментарии изданию «Украина.ру».
ИА Красная Весна вчера в 23:07
Авто
Lada Xray может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня 22 мая в 06:21
Общество
Власти опровергли данные о нарушении прав медиков в «Крокус Экспо»
Министерство здравоохранения Московской области опровергло информацию о нарушении прав медицинских сотрудников, работающих во временно развёрнутом госпитале в "Крокус Экспо".
РИА Новости 12:04
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Общество
В Северодвинске выявлено 123 новых случая коронавирусной инфекции
По данным на 24 мая, за сутки региональный референс-центр выявил в Архангельской области 126 новых случаев коронавирусной инфекции.
Северная неделя 09:52
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Общество
На Урале завели административные дела за акцию «похорон» бизнеса
Сотрудники свердловской полиции завели административные дела на предпринимателей, которые устроили "похороны" собственного бизнеса у торгового центра в городе Заречный, сообщил РИА Новости глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:13
Общество
Стали известны сроки полной отмены ограничений в Петербурге
Полностью ограничения из-за коронавируса в Северной столице могут отменить только в июле-августе.
Gazeta.SPb 12:18
Политика
Советник Трампа заявил, что КНР может выкрасть у США вакцину от COVID
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай может попытаться выкрасть у США вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:00
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 22 мая в 13:00
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
РИА Новости 08:45
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Общество
Главные новости за выходные 23–24 мая
Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ 12:00
Футбол
Баллак назвал причины уверенной игры ван Дейка в «Ливерпуле»
Известный в прошлом футболист Михаэль Баллак раскрыл причины уверенной игры защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в составе клуба АПЛ, отмечает Football Hub.
ProstoProSport 09:03