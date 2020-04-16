Коронавирус

РБКРБКВ Башкирии режим самоизоляции продлили до лета

Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая. Об этом на совещании в правительстве региона объявил глава республики Радий Хабиров, передает «Башинформ».
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Радий Хабиров: «Режим самоизоляции в регионе продлится минимум до конца мая»

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Глава Башкирии сообщил, что на самоизоляции придется сидеть долго

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«Настраивайтесь вдолгую» – Радий Хабиров сообщил, сколько месяцев Башкирия будет находиться в режиме повышенной готовности

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В Башкирии режим самоизоляции продлится как минимум до конца мая

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В Башкирии продлен режим самоизоляции как минимум до мая

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«Настраивайтесь в долгую»: режим полной самоизоляции в Башкирии продлится как минимум до конца мая

КП - Уфа05:14
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Футбол

Сезон в Италии может возобновиться с полуфинальных матчей Кубка страны

Согласно одному из вариантов, который федерация рассматривает в первую очередь, сезон возобновится с матчей Кубка Италии.
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В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве

РИА Новости 06:50
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ЛНР и Киев провели обмен пленными

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Apple представила новый бюджетный iPhone SE

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Политика

Кремль не исключает перенос парада Победы

Ранее ветеранские организации России попросили Владимира Путина перенести парад Победы в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
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Общество

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция

Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
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Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
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Политика

СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

Закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября уже принят Госдумой в трех чтениях.
Политсовет 03:22
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Политика

Трамп сообщил о преодолении США пика заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге 15 апреля, что Соединенные Штаты преодолели пик вспышки коронавируса в стране.
Известия вчера в 19:19
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Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
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Экономика

Правительство снимет запрет на кредитование одного региона другим

Премьер Михаил Мишустин объявил о планах снять с 2021 г. ограничения на кредитование одних регионов другими.
Ведомости 05:58
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Здоровье

Врач: до 80 % людей в популяции могут перенести COVID-19 без симптомов

По разным оценкам от 40 до 80 % человек в популяции могут не проявлять симптомов, но быть носителями, заявил научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ, профессор Рауль Гайнетдинов.
АБН 04:33
Кино

Культовый квест Myst станет сериалом

Кinomania 06:48
Общество

В Москве резко снизился суточный рост новых случаев коронавируса

Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня.
Вести.Ru 04:20
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Экономика

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России.
Открытый Нижний вчера в 11:04
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Происшествия

В Кирове умерли две женщины с коронавирусом

В Кирове в инфекционной клинической больнице скончались две пожилых пациентки с коронавирусом. Об этом сообщило правительство региона.
Российская газета 04:34
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Политика

Мишустин поручил подготовить меры поддержки строительной отрасли

Как сообщалось, президент Владимир Путин проведет в четверг совещание с правительством по поддержке строительной отрасли.
Интерфакс 05:40
Общество

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
1,1K
Политика

Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
2
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
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Общество

Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска

Работодателям, которые хотят работать и не иметь при этом проблем у сотрудников после 9.00 20 апреля, нужно выдать новые справки своим работникам.
RuNews24.ru 06:39
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Политика

Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию.
РБК 06:57
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Кино

Хаматова пожаловалась на травлю из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

44-летняя российская актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в неоднозначно встреченном сериале канала "Россия 1" "Зулейха открывает глаза", пожаловалась на массированную травлю.
Российская газета 06:31
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Здоровье

40% коронавирусных больных приехали в Чувашию из Москвы

Около 50 человек «привезли» коронавирусную инфекцию из Москвы, заявил министра здравоохранения республики Владимир Степанов, выступая на сессии Госсовета.
АиФ Чебоксары 05:17
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Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
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Политика

Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке 13 апреля заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшается.
Чита.Ру 13 апреля в 19:59
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Происшествия

Трое больных коронавирусом волгоградцев подключены к ИВЛ

Волгоградцы получают полное лечение, все лекарственные препараты есть в наличии.
МТВ онлайн 07:12
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Происшествия

В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя

Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.
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