Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая. Об этом на совещании в правительстве региона объявил глава республики Радий Хабиров, передает «Башинформ».

В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета

Футбол Сезон в Италии может возобновиться с полуфинальных матчей Кубка страны Согласно одному из вариантов, который федерация рассматривает в первую очередь, сезон возобновится с матчей Кубка Италии.

Политика Кремль не исключает перенос парада Победы Ранее ветеранские организации России попросили Владимира Путина перенести парад Победы в связи с распространением коронавируса. 118

Общество Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина. 43

Происшествия Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области. 23

Политика СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны Закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября уже принят Госдумой в трех чтениях. 293

Политика Трамп сообщил о преодолении США пика заражения коронавирусом Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге 15 апреля, что Соединенные Штаты преодолели пик вспышки коронавируса в стране. 92

Экономика Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. 243

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 41

Здоровье Врач: до 80 % людей в популяции могут перенести COVID-19 без симптомов По разным оценкам от 40 до 80 % человек в популяции могут не проявлять симптомов, но быть носителями, заявил научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ, профессор Рауль Гайнетдинов.

Общество В Москве резко снизился суточный рост новых случаев коронавируса Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня. 31

Происшествия В Кирове умерли две женщины с коронавирусом В Кирове в инфекционной клинической больнице скончались две пожилых пациентки с коронавирусом. Об этом сообщило правительство региона. 13

Политика Мишустин поручил подготовить меры поддержки строительной отрасли Как сообщалось, президент Владимир Путин проведет в четверг совещание с правительством по поддержке строительной отрасли.

Политика Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 2

Общество Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска Работодателям, которые хотят работать и не иметь при этом проблем у сотрудников после 9.00 20 апреля, нужно выдать новые справки своим работникам. 63

Политика Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию. 13