Жители Башкирии с 12 мая смогут свободно перемещаться по улице, гулять по паркам и скверам при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий. Об этом на совещании республиканского штаба сообщили глава Башкирии Радий Хабиров.

В Башкирии с 12 мая разрешат гулять на улице

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