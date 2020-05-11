Коронавирус
ТАССВ Башкирии с 12 мая разрешат гулять на улице
Жители Башкирии с 12 мая смогут свободно перемещаться по улице, гулять по паркам и скверам при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий. Об этом на совещании республиканского штаба сообщили глава Башкирии Радий Хабиров.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Lenta.ru 09:41
Хоккей
Воспитанник СКА Ибрагимов подписал контракт с «Сан-Хосе»
«Сан-Хосе» подписал контракт с российским нападающим Тимуром Ибрагимовым, сообщает пресс-служба «Шаркс».
Спорт-Экспресс 13:20
Фигурное катание
Союз конькобежцев обновил стоимость элементов в фигурном катании
Международный союз конькобежцев опубликовал у себя на официальном сайте обновленные данные относительно стоимости того или иного элемента в фигурном катании.
РБК 11:19
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
Общество
Петербург не выходит из «коронавирусного» режима до 31 мая
В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Петербурге до 31 мая в городе сохранятся все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Piter.tv 11:53
Общество
Туристический сезон в России еще может состояться
Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
Общество
В Петербурге ввели масочный режим
Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
Московский Комсомолец вчера в 05:31
Общество
Семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей
Разовую выплату по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми от 3 до 16 лет.
Зори Табасарана 11:11
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Единоборства
Алексей Олейник победил Фабрисио Вердума на UFC 249
В предварительных боях Алексей Олейник подрался с Фабрисио Вердумом.
Sports.ru 09 мая в 21:36
Наука
Новая генная терапия прокачивает мышцы и сжигает жир
Чудесное воздействие на мышиные организмы оказала генная терапия, созданная американскими учеными, увеличивала выработку фермента фоллистатина, который отвечает за рост мышечной массы.
Faktom 09:04
Авто
В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин
1 июля 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ 33670-2015 техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», ужесточающий требования к ввозу, постановке на учет и эксплуатации праворульных автомобилей в России.
Автоновости дня 09 мая в 00:39
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Политика
На Украине поразились российским масштабам тестирования на COVID-19
Издание ссылается на слова президента России Владимира Путина о том, что за два месяца эпидемии, страна нарастила объемы тестирования на коронавирус с 2,5 тысяч в день в середине марта до 170 тысяч ежедневных тестов на данный момент.
ИА Красная Весна 13:51
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Общество
Владимир Путин назначил новые выплаты семьям с детьми
Сегодня во время обращения к нации Владимир Путин назначил новые выплаты и пособия для семей с детьми.
Уфа1.ру 09:35
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
До 15 мая все медработники получат федеральные выплаты — Путин
Выплата федеральной надбавки всем медицинским работникам должна быть произведена до 15 мая, заявил Владимир Путин 11 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.
ИА Красная Весна 09:44
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249
В главном бою соревнований американец Тони Фергюсон встретился с соотечественником Джастином Гэтжи.
Vprognoze.ru вчера в 03:48
Общество
Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС в понедельник, 11 мая.
Lenta.ru 05:11
Армия и оружие
Косачев прокомментировал обвинения со стороны Amnesty International
Успехи России в Сирии по мирному урегулированию не дают покоя западным оппонентам, после дискредитации "Белых касок" в САР к атакам на РФ решили подключить Amnesty International, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 07:03
Здоровье
В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса
В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от COVID-19, сообщает РИА Новости.
Избербаш-инфо 03:59
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Футбол
Черчесов поздравил Сёмина с днём рождения
Чемпионат 08:25
Общество
Павел Дуров назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США
Sputnik Узбекистан 02:05