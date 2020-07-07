Общество
ProUfu.ruВ Башкирии с конца июня цены на бензин выросли на 40 копеек
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Футбол
«Торпедо» договорилось по полузащитнику «Евпатории» и ведет переговоры с Ткачуком
По данным matchtv.ru, московское «Торпедо» на этой неделе подпишет первых новичков.
Матч ТВ 03:48
Культура
Стартовал конкурс грантов волонтерской деятельности в сфере культуры
Министерство культуры России объявило о старте первого открытого конкурса грантов волонтерской деятельности в сфере культуры.
Lenta.ru вчера в 10:06
Происшествия
В Челябинской области подтверждено еще 138 случаев коронавируса
Фото Дмитрия Куткина За сутки в Челябинской области выявили 138 новых случаев заболевания COVID-19, общее число заболевших с начала пандемии достигло 8403 человек.
Вечерний Челябинск вчера в 03:02
Общество
Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
Общество
Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Экономика
Часть россиян получит прибавку к пенсии в 2500 рублей до конца июля
Например, в некоторых регионах пенсии шахтеров увеличатся примерно на 7200 рублей, в других же областях прибавка составит чуть более 2500 рублей.
Территория новостей 03:15
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
Киберспорт
12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат вчера в 16:33
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздрав России утвердил временные рекомендации организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.
Коммерсантъ 01:54
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество
Регионы Северного Кавказа не вошли в число самых бедных
Самым бедным регионом РФ в прошлом году оказалась Тыва. Количество проживающих за чертой бедности граждан там составляет 35%.
Кавказ Пост вчера в 07:13
Общество
Правительство сделало доступнее лизинг автомобилей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, расширяющее возможности для лизинга автомобилей.
Российская газета 03:07
Общество
Онищенко выступил против «полных запретов» при второй волне пандемии
Онищенко подчеркнул, что в случае второй волны заболевания власти не имеют права «идти по пути, когда полностью всё запрещали, не давали людям работать, двигаться».
REGNUM 03:23
Общество
Режим ЧС ввели в пяти районах Саратовской области
В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
АиФ Саратов 02:01
Происшествия
Смертность от коронавируса в Петербурге продолжает расти
Количество подтвержденных случаев гибели от коронавируса в Петербурге в два раза превысило московскую печальную статистику.
Фонтанка.Ру 03:37
Общество
В России за сутки выявлено 6368 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 6368 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:31
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней
Клип «Ленинграда» на песню «Фотосессия» за пять дней посмотрели более 1,2 млн зрителей.
Evo-rus.com 03:24
Происшествия
Завершено расследование дел о фото нацистов в «Бессмертном полку»
Следственный комитет завершил расследование уголовных дел, возбужденных против загрузивших фото нацистов на сайт "Бессмертного полка".
РЕН ТВ 03:25
Киберспорт
В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
3DNews вчера в 01:45
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru 05 июля в 09:13
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news вчера в 16:12
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%
За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
Технологии
Microsoft уберет из Windows 10 привычную функцию
Американская компания Microsoft хочет избавиться от популярной функции "система" в "панели управления".
ПРАЙМ 02:55
Общество
В России резко выросли продажи недорогих смартфонов
В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24