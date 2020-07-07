С конца июня в Башкирии резко выросли цены на бензин.

В Башкирии с конца июня цены на бензин выросли на 40 копеек

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