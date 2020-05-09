Общество
Business FM УфаВ Башкирии самолёты «изобразили» французский флаг
Во время воздушного парада в республике зрителям показалось, что самолёты с помощью цветных полос изобразили французский флаг. Однако как пояснили в пресс-службе Главы республики, это не было ошибкой: пилоты готовились выполнить элемент «перекрестный роспуск на пересекающихся курсах».
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с чего всё началось
Ранее Хабиров опубликовал на своих страницах в соцсетях фото и видео с праздничных мероприятий в Уфе, посвящённых Дню Победы, в том числе пилотаж трёх самолетов над городом. Одну фотографию, где три самолета изобразили триколор французского флага, глава региона удалил.РИА Новости07:43
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Космос
Илон Маск опроверг информацию о своем участии в борьбе за OneWeb
Маск прокомментировал твитт одного из информационных агентств с сообщением о том, что ряд компаний, в том числе SpaceX, поборются за активы OneWeb, словами «Только не SpaceX».
ИА Красная Весна вчера в 16:35
Шоу-бизнес
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В честь дня рождения артистка показала снимок повзрослевшей наследницы своим поклонникам.
Bimru.ru 05:59
Здоровье
Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Футбол
Рабьо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон»
Наряду с мамой-агентом, которая хочет трудоустроить сына в АПЛ, игрок надеется перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон».
Бомбардир.ру 17:15
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
Здоровье
Минздрав рассказал о последствиях нарушения масочного режима
«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии»,— заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
Коммерсантъ 16:21
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 млн
Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 4 млн.
ТАСС 16:36
Общество
Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы
Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 16:49
Космос
Ученые: Образцы с Марса могут принести на Землю опасные болезни
Ученые из Стэнфордского Университета считают, что образцы с Марса могут занести на Землю разного рода опасные заболевания.
Дни24 09:37
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском 13:56
Шоу-бизнес
Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников
Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы.
ФАН 14:15
Здоровье
В ВОЗ рассказали, что курение не защищает от коронавируса
Курение не защищает от коронавирусной инфекции, а увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:00
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Армия и оружие
Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.
РИА Новости 18:02
Общество
Губернатор Валерий Лимаренко сыграл и спел «День Победы»
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал всероссийскую акцию и спел под гитару песню "День Победы".
Сахалин.Инфо 06:37
Политика
Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
Политика
В Крыму оценили шансы Зеленского на установку колокола в Симферополе
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала идею президента Украины Владимира Зеленского об установке колокола на полуострове.
РЕН ТВ 14:56
Армия и оружие
Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых Сил России
Россия продолжит совершенствовать Вооружённые Силы и оснащать их самыми передовыми образцами оружия.
RT на русском 18:43
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без участия Дурова и Telegram
Live24 07 мая в 13:15
Космос
Куда исчез Тунгусский метеорит: новое исследование
Ледяное тело - гипотезу, предложенную российскими исследователями в 1970-х годах, было довольно просто исключить.
Популярная механика вчера в 14:12
Общество
ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе
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Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард
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В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом
Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
Известия 10:49
Происшествия
Больницу в Коммунарке «заминировали»
Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что медицинский центр в московской Коммунарке заминирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 09:21
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Армия и оружие
Возможность «Мёртвой руки» нанести ядерный удар пугает США
News.ru вчера в 17:36
Общество
Новый законопроект позволит получить школьный аттестат без ЕГЭ
Правительство внесло в Госдуму законопроект с целым пакетом неотложных мер, направленных на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:13
Происшествия
Площадь пожара на бывшем арсенале в Удмуртии выросла до 4 гектаров
Площадь пожара на территории бывшего арсенала в удмуртском поселке Пугачево составляет около четырех гектаров.
Российская газета 14:27