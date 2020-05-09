Ранее Хабиров опубликовал на своих страницах в соцсетях фото и видео с праздничных мероприятий в Уфе, посвящённых Дню Победы, в том числе пилотаж трёх самолетов над городом. Одну фотографию, где три самолета изобразили триколор французского флага, глава региона удалил.

с чего всё началось

Во время воздушного парада в республике зрителям показалось, что самолёты с помощью цветных полос изобразили французский флаг. Однако как пояснили в пресс-службе Главы республики, это не было ошибкой: пилоты готовились выполнить элемент «перекрестный роспуск на пересекающихся курсах».

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