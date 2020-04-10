В Башкирии отменили ограничение на розничную продажу алкоголя, которое было введено вместе с режимом самоизоляции. Как сообщает РИА "Новости", глава республики Радий Хабиров снял ограничение, действовавшее с 1 апреля.

В Башкирии отменили ограничение на продажу алкоголя

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