Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВВ Башкирии отменили ограничение на продажу алкоголя

В Башкирии отменили ограничение на розничную продажу алкоголя, которое было введено вместе с режимом самоизоляции. Как сообщает РИА "Новости", глава республики Радий Хабиров снял ограничение, действовавшее с 1 апреля.
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Подробнее о событии

Глава Башкирии получил новые полномочия в ограничении продажи алкоголя

News102.ru06:41

В Башкирии снимут ограничения по продаже алкоголя во время режима самоизоляции

КП - Уфа00:58

В Башкирии с 13 апреля сняты дополнительные ограничения на продажу алкоголя

Башинформвчера в 23:44

В Башкирии снимают ограничения по розничной продаже алкоголя

Bash.News00:14

В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя

РИА Новостивчера в 16:59

Башкирия сняла ограничения на продажу алкоголя во время коронавируса

Газета.Ruвчера в 16:18

Власти Башкирии сняли дополнительные ограничения на продажу алкоголя в регионе

ТАССвчера в 16:01
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Общество

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
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Политика

Кремль надеется, что США удастся переломить ситуацию с коронавирусом

Россия сочувствует США и надеется, что им удастся переломить ситуацию с коронавирусом.
ФАН 06:58
2
Общество

Десятки скорых с зараженными коронавирусом встали в пробку в Москве

Lenta.ru 04:13
35
Общество

Полицейские дежурят на всех въездах в Москву

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
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Здоровье

В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи

У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат.
Вести.Ru вчера в 12:29
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Энергетика

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

В первые два месяца страны снизят добычу топлива на 10 млн баррелей в сутки, во втором полугодии 2020 года — на 8 млн баррелей, а в 2021 году — на 6 млн баррелей.
Известия 00:01
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Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
4,1K
Космос

В Сети опубликовано видео с парящими над поверхностью Луны НЛО

Астроном-любитель из Канады недавно разместил в Сети оригинальный видеоролик, демонстрирующий перемещение НЛО над поверхностью Луны.
OAnews 09 апреля в 23:29
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Происшествия

В Ростовской области два пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ

Два жителя Ростовской области, у которых подтвердился коронавирус, находятся на искусственной вентиляции легких, состояние большинства заболевших удовлетворительное, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.
РИА Новости 08:08
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
2,8K
Армия и оружие

Военный конвой США прибыл из Ирака в сирийскую провинцию Хасака

Американские военные направили новую партию техники и оборудования из Ирака в сирийскую провинцию Хасака.
iReactor 00:56
Здоровье

В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии

Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
REGNUM 06:18
55
Футбол

РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020

Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о готовности Санкт-Петербурга принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
Вести.Ru 06:47
11
Общество

Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»

Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
2,3K
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
14
Общество

Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса

Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
РБК 07:55
106
Авто

Новый BMW 7 серии получит 650-сильный электродвигатель

Отмечается, что электрическая версия BMW 7 серии получит обозначение Mi7 или i7.
Известия вчера в 04:53
1
Общество

YouTube вернул видео с интервью главврача Коммунарки Красовскому

Видеохостинг YouTube без объяснения причин восстановил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, который ранее был удалён с канала «RT на русском».
RT на русском 08:10
19
Религия

В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи на самоизоляции

Священники советуют прочитать тропарь "Общее воскресение" и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа", — объяснил Легойда.
Клопс 07:03
Общество

Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15
5
Общество

Мурашко оценил поведение россиян во время пандемии

Глава Минздрава Михаил Мурашко выразил мнение, что граждане РФ пока не прочувствовали всю ответственность, которую необходимо взять на себя в связи с пандемией коронавируса, и не осознают в полной мере угрозы заражения.
BFM.ru 05:53
1,5K
Здоровье

Минздрав назвал соль средством профилактики от коронавируса

Минздрав внес поваренную соль в список рекомендованных средств для профилактики коронавируса.
РИА Новости 09 апреля в 08:10
403
Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,9K
Общество

Москва приостанавливает работу большинства городских организаций

Газета.Ru вчера в 13:16
202
Политика

Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»

Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
RT на русском 08 апреля в 09:12
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Происшествия

В Тюмени скончалась первая пациентка с коронавирусом

Российская газета 03:22
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Гаджеты

Назван лучший смартфон в мире мобильной фотографии

Слово и Дело вчера в 22:59
3
Культура

Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене

Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
Piter.tv 05:05
7
Происшествия

В Ангарске после пожара в колонии нашли тело погибшего заключенного

Тело заключенного нашли в исправительной колонии №15 Ангарска, где произошел бунт и сгорели помещения промзоны, сообщил РИА Новости омбудсмен в Иркутской области Виктор Игнатенко.
РИА Новости 06:37
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