Коронавирус
РИА НовостиВ Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя
Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
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Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 05:21
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Энергетика
В Новосибирской области выросли цены на газомоторное топливо
Новосибирск, 10 апреля 2020, 05:55 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2020 года выросли (по сравнению с февралём) потребительские цены на газовое моторное топливо (на 0,2%) и на автомобильный бензин всех марок (АИ-92 - на 0,5%, АИ — 95 и АИ — 98 — на 0,1%).
REGNUM 09 апреля в 22:55
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Общество
Россияне нашли замену медицинским маскам для защиты от коронавируса
Россияне из-за дефицита медицинских масок стали использовать для защиты от коронавируса пластиковые маски-экраны для лица.
Наша версия 04:51
Здоровье
Вакцину против коронавируса испытывают на обезьянах
В России прототипы вакцины против коронавируса уже испытывают на обезьянах.
РЕН ТВ 05:58
Общество
В Подмосковье вводится пропускной режим
Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков.
Эхо Москвы вчера в 14:03
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Происшествия
На карантине в Петербурге находится почти восемь тысяч человек
Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 10:30 — REGNUM На карантине по коронавирусу в Санкт-Петербурге, по данным на утро 10 апреля, находится 7958 человек: 6312 человек — на самоизоляции дома, 57 человек — в обсерваторе на базе пансионата «Заря».
REGNUM вчера в 03:30
Религия
В РПЦ сообщили, что верующие могут освятить вербы дома
"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:15
Общество
В Крыму отсрочили введение штрафов за нарушение режима самоизоляции
Штрафы за нарушение режима самоизоляции начнут взимать с крымчан со среды 15 апреля.
Российская газета 05:05
Общество
В Москве оштрафовали 26 нарушителей карантина
Отмечается, что с начала ужесточения ответственности за нарушение карантина правоохранители оштрафовали 26 человек, они были помещены на принудительное лечение до полного выздоровления в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках.
Газета.Ru 05:44
Общество
В Москве ввели новые ограничительные меры
РБК вчера в 14:06
Здоровье
В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 05:32
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Музыка
Смолянка не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Завершить участие в шоу на «Первом канале» подруги решили хитом Глории Гейнер — I will survive.
О чем говорит Смоленск 04:13
Армия и оружие
Террористы ИГ объяснили, почему не боятся заразиться коронавирусом
Как заявляют рядовые террористы, они готовы продолжать борьбу и не боятся заразиться коронавирусом.
Московский Комсомолец 04:57
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Политика
Европа может сохранить границы закрытыми до сентября
Ссылаясь на рост заболевания в Америке и начало заражения в Африке, президент говорил о возможности закрытия границ между европейскими странами, как и внешней границы, как минимум до сентября.
Коммерсантъ 05:02
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Общество
В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве
Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
Футбол
У легенды «Ливерпуля» Кенни Далглиша обнаружен коронавирус
Легендарный игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш инфицирован коронавирусом.
Евро-футбол.ру вчера в 15:24
Футбол
Международный кубок чемпионов отменён из-за пандемии коронавируса
Международный кубок чемпионов официально отменён из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 01:14
Общество
Ещё девять человек заболели в Ростовской области коронавирусом
Общее число лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Ростовской области составило 38 человек.
Big-Rostov.ru 04:38
Авто
LADA собирается отмечать свой 50-летний юбилей
Впервые транспортное средство под эгидой LADA сошел с конвейера Волжского автомобильного предприятия 19 апреля 1970 года.
SpeedMe 08 апреля в 09:48
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06