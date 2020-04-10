Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя

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Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
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Глава Башкирии получил новые полномочия в ограничении продажи алкоголя

News102.ru06:41

В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя

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В Башкирии снимают ограничения по розничной продаже алкоголя

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В Башкирии снимут ограничения по продаже алкоголя во время режима самоизоляции

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Газета.Ruвчера в 16:18

Власти Башкирии сняли дополнительные ограничения на продажу алкоголя в регионе

ТАССвчера в 16:01
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При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
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Кинешемскую црб закрывают на карантин.
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