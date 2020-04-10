Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя

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