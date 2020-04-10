Коронавирус
РИА НовостиВ Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя
Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
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Общество
Врач рассказал, что коронавирус пришел навсегда
По завершению пандемиии коронавирус не исчезнет окончательно, предупредил доктор Александр Мясников.
АБН 07:58
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Общество
Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье
Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM вчера в 14:13
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года
Цены, как обычно, появятся ближе к старту продаж.
Автоновости дня вчера в 02:44
Шоу-бизнес
Богомолову запрещено заходить в спальню Собчак пока она не проснется
Константину Богомолову запрещено заходить в спальню Собчак, пока она не проснется.
Актуальные Новости 08:29
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Гаджеты
MIUI 12: Xiaomi рассказала об особенностях новой фирменной оболочки
Китайский флагман техники и электроники Xiaomi решил все-таки рассказать об особенностях своей фирменной оболочки MIUI 12, которая получила официальное подтверждение еще вначале нынешнего года.
Shraibikus News вчера в 14:51
Происшествия
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным веществом
Шесть человек скончались в результате отравления неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщает СКР по региону.
РИА Новости 05:38
Футбол
Жена Жиркова приняла эстафету от супруги Погребняка и примерила подушку вместо платья
Матч ТВ 09:29
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
Общество
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Культура
Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене
Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
Piter.tv 05:05
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан 01:40
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020»
Впервые в истории конкурса «Всемирный автомобиль года» абсолютным победителем оказался автомобиль корейского бренда.
Тарантас Ньюс 08 апреля в 13:30
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Здоровье
Кинешемскую ЦРБ закрывают на карантин
Кинешемскую црб закрывают на карантин.
IvanovoNews 04:45
Политика
Песков высказался об экономической ситуации в мире после коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после пандемии коронавируса в мировой экономике установится достаточно жесткая ситуация.
Взгляд.ру 09:47
Политика
Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
Общество
В Турции люди дерутся за хлеб из-за комендантского часа
Власти Турции в преддверии выходных заявили, что на субботу и воскресенье будут закрыты большинство заведений, а гражданам нельзя выходить на улицу без повода, также вводится комендантский час.
Актуальные Новости 09:27
Кино
300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»
Рамблер вчера в 06:58
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Общество
Собянин предложил создать единую базу тестов на коронавирус
Все результаты тестирований на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу, даже если это частные лаборатории, иначе их отключат от этой работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 08:19
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09