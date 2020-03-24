Коронавирус
РИА НовостиВ Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе
Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
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Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Политика
Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга
Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.
Происшествия
Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины
Армия и оружие
Турция пообещала расширить маршрут патрулирования с РФ трассы в Сирии
Шоу-бизнес
Marvel может расстаться с Осой из-за скандала вокруг карантина
Политика
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Финансы
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Авто
О «Буханке» с двигателем от самолета рассказал УАЗ
Пользователи Сети решили вспомнить необычные установки воздушного запуска УВЗ-2 и УВЗ-4,8. Установки воздушного запуска УВЗ-2 и УВЗ-4,8 построены на базе УАЗ-452/37411.
Здоровье
Более 90% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели
По последним данным, число выздоровевших в материковом Китае составляет 73 159 против 81 171 заболевшего.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Политика
Меланья Трамп сделала тест на коронавирус
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора "вернуть 37-й год". Комиссию ученого совета вуза просят оценить высказывание Олега Матвейчева.
Происшествия
В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП
Космос
Ультратонкие солнечные панели оказались эффективнее
Компания Azur Space Solar Power в Германии создала новые солнечные панели толщиной всего 0,02 мм, что тоньше человеческого волоса.
Общество
На Украине выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
На Украине за последние сутки зафиксировали по меньшей мере десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Общество
В ВОЗ предупредили об ускорении распространения пандемии коронавируса
Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Здоровье
Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области
Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области.
Наука
Вирусолог: Коронавирус в США гуляет с августа 2019 года
Статья в авторитетном журнале Nature датирована 2015 годом. В ней рассказывается об "успехе" американских ученых.
Кино
Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel
Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Единоборства
Глава UFC нашёл место для поединка Нурмагомедова и Фергюсона
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин
Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая коронавируса
В Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Илон Маск закупил для Калифорнии 1,2 тысячи аппаратов ИВЛ
Власти штата Калифорния выразили благодарность Илону Маску за покупку 1,2 тысяч аппаратов ИВЛ.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.