Организаторы особой экономической зоны «Алга» в Башкортостане на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов даже в условия общемирового экономического кризиса рассчитывают реализовать 18 инвестпроектов на 66 млрд рублей.

Особая экономическая зона «Алга» в Башкирии претендует на успех

Здоровье В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 230 человек Екатеринбург, 29 мая 2020, 10:53 — REGNUM Новые 230 случаев выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона. 558

Экономика В России задумались о страховании граждан от безработицы В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия». 625

Здоровье Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности. 10

Общество Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве "В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе. 10

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 3,1K

Шоу-бизнес 33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой Настасья Самбурская в новом образе Настасья не объяснила преображение, но вдобавок к снимку опубликовала видео в разделе Sтоrіеs в своем микроблоге. 10

Политика Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе Руководство соцсети приняло неоднозначное решение скрыть одно из сообщений главы Белого дома о ситуации в Миннеаполисе, поскольку модераторы усмотрели в тексте угрозу насилия, передает BBC. 2

Общество Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки. 1,1K

Общество Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках. 835

Космос Рогозин оценил перспективы строящегося в Петербурге ядерного буксира В Роскосмосе продолжается работа над созданием ядерного буксира, позволяющего менять любые орбиты и доставляющего любые грузы в Солнечной системе.

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 1,1K

Технологии Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10 Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас. 388

Авто Volkswagen представил новый кроссовер Nivus Продажи нового Volkswagen Nivus стартуют в этом году с Бразилии, затем модель доберётся до Аргентины, в первой половине 2021-го - до остальных стран Южной Америки. 40

Шоу-бизнес Звезды шоу-бизнеса запросили госпомощь в виде МРОТ Певцы Григорий Лепс, Николай Басков, Леонид Агутин и Дима Билан, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и блогерша Регина Тодоренко запросили помощи от государства из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 16

Экономика Лидер по запасам нефти стал продавать ее через таинственную компанию Находящаяся под американскими санкциями Венесуэла начала продавать свою нефть через таинственную мексиканскую компанию Libre Abordo, о которой традиционные игроки рынка ничего не знают, сообщает Bloomberg.

Политика Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений. 334