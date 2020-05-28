Общество
Октябрьский нефтяникОсобая экономическая зона «Алга» в Башкирии претендует на успех
Организаторы особой экономической зоны «Алга» в Башкортостане на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов даже в условия общемирового экономического кризиса рассчитывают реализовать 18 инвестпроектов на 66 млрд рублей.
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Глава Башкирии рассказал о создании в регионе особой экономической зоны «Алга»
ГТРК Башкортостанвчера в 09:48
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Здоровье
В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 230 человек
Екатеринбург, 29 мая 2020, 10:53 — REGNUM Новые 230 случаев выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
REGNUM 03:53
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
NewInform 27 мая в 04:14
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 27 мая в 08:38
Здоровье
Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
АБН 02:54
Общество
Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве
"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.
РИА Новости 04:29
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Настасья Самбурская в новом образе Настасья не объяснила преображение, но вдобавок к снимку опубликовала видео в разделе Sтоrіеs в своем микроблоге.
Вокруг ТВ вчера в 11:48
Политика
Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе
Руководство соцсети приняло неоднозначное решение скрыть одно из сообщений главы Белого дома о ситуации в Миннеаполисе, поскольку модераторы усмотрели в тексте угрозу насилия, передает BBC.
Российская газета 04:42
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 94 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:03
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Происшествия
Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению
Подрабатывающий таксистом житель Москвы случайно спас клиентку из плена, сообщают "Вести".
РИА Новости 03:51
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Кино
«Соник в кино» получит продолжение
ИА InterMedia 04:48
Происшествия
Адвокаты подрались с полицейскими в отделе МВД на Кавказе
Lenta.ru 27 мая в 12:04
Космос
Рогозин оценил перспективы строящегося в Петербурге ядерного буксира
В Роскосмосе продолжается работа над созданием ядерного буксира, позволяющего менять любые орбиты и доставляющего любые грузы в Солнечной системе.
Петербургский дневник 27 мая в 20:56
Здоровье
В Роскачестве рекомендовали не употреблять алкоголь во время диеты
Алкоголь замедляет процесс снижения веса, поэтому его не следует употреблять людям, сидящим на диете.
Live24 01:44
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19
За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета 26 мая в 05:12
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Футбол
Экс-президент «Барселоны»: если кто-то говорит вам, что в тюрьме здорово, он врёт
Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель высказался о пребывании в тюремном заключении.
Чемпионат 03:36
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Общество
Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне коронавируса
Город отменяет массовые мероприятия до 16 июня. Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне коронавируса.
Piter.tv 05:10
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
REGNUM вчера в 18:48
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Продажи нового Volkswagen Nivus стартуют в этом году с Бразилии, затем модель доберётся до Аргентины, в первой половине 2021-го - до остальных стран Южной Америки.
Российская газета вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Звезды шоу-бизнеса запросили госпомощь в виде МРОТ
Певцы Григорий Лепс, Николай Басков, Леонид Агутин и Дима Билан, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и блогерша Регина Тодоренко запросили помощи от государства из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Рамблер 02:11
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Экономика
Лидер по запасам нефти стал продавать ее через таинственную компанию
Находящаяся под американскими санкциями Венесуэла начала продавать свою нефть через таинственную мексиканскую компанию Libre Abordo, о которой традиционные игроки рынка ничего не знают, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 04:19
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM вчера в 00:02
Автоспорт
Williams лишился титульного спонсора
Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
RT на русском 04:29