Коронавирус

ProUfu.ruProUfu.ruВ Башкирии умер первый пациент с коронавирусом

Если первый результат был сомнительным, то сегодня точно стало известно, что пациентка была была носителем вируса.
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Опертшаб сообщил о двух новых случаях заболевания коронавирусом в Башкирии

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Что происходит в РКБ Куватова после смерти пациентки с коронавирусом

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Первой погибшей с COVID-19 оказалась мама известного в Башкирии певца

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В Башкирии пятый пациент с коронавирусом выписался из больницы

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Назван возможный источник заражения коронавирусом пациентки, умершей в больнице в Уфе

МедиаКорСеть04:19

В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом

Bash.News03:10

В Уфе умерла первая пациентка с подтвержденным коронавирусом

КП - Уфа03:12
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Общество

Бизнес в Екатеринбурге начал увольнять сотрудников

В сети «Галамарт» сократили половину офисного персонала и начали увольнять работников торгового зала.
РБК Екатеринбург 06:57
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Происшествия

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

Интерфакс 04:08
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Армия и оружие

Военнослужащие РФ продезинфицировали в Италии 36 медучреждений

Российскими военнослужащими в Италии продезинфицировано 36 лечебно-оздоровительных учреждений из 65.
ТК Звезда 06:46
Энергетика

США, Канада и Британия приглашены на совещание ОПЕК+ 9 апреля

Москва, 7 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Представители США, Канады, Норвегии, Бразилии и Великобритании приглашены на онлайн-совещание ОПЕК по нефтяному рынку, запланированное на 9 апреля.
REGNUM 08:18
Политика

Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".
Газета.Ru 07:09
Общество

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
РИА Новости 03:21
Происшествия

В Оренбуржье выявлено четыре новых случая коронавируса

Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов.
REGNUM 07:15
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Политика

Путин подписал закон об уголовном наказании за уничтожение памятников

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников.
Известия 08:20
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Общество

Лукашенко изъявил готовность идти лечить людей с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей, зараженных новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец 08:06
Здоровье

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
RT на русском 05:16
Общество

Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса

Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
РИА Новости 06:11
Политика

Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам

Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Lenta.ru вчера в 11:10
Авто

Российские автозаводы возобновляют работу

Автоновости дня вчера в 01:13
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы

Знаменитую астраханку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Астрахань FM 03:20
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru 06:43
Энергетика

СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 08:15
Космос

Система из двух белых карликов поможет изучить гравитационные волны

ИА Красная Весна вчера в 19:18
Футбол

«Наполи» готовится продлить сотрудничество с Гаттузо

Calciomercato.com сообщает, что "Наполи" готовится продлить соглашение с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.
Soccer.ru 07:44
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Здоровье

В Саратове могут открыть госпиталь для больных коронавирусом

В Саратове может появиться еще один специализированный госпиталь для больных коронавирусом.
Четвертая Власть 07:13
Экономика

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Коммерсантъ 07:48
Игры

Слухи: в апреле Marvel’s Spider-Man появится в PS Now вместе с двумя другими играми

Если верить утечке, в этом месяце подписчики потокового игрового сервиса Sony смогут опробовать Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games — один из самых популярных эксклюзивов PlayStation 4. Проект будет доступен в PS Now до 7 июля, а вместе с ним на площадке появятся Golf Club 2019 и Just Cause 4. Последняя пробудет в стриминговом сервисе до 6 октября.
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Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Самарской области существенно снизилась

За неделю в Самарской области существенно снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом - на 29,9%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор по итогам мониторинга с 30 марта по 5 апреля.
SamRU.ru 05:23
Авто

Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Car.ru вчера в 04:03
Авто

Внешность частного кабриолета Aurus показали на видео

В интернете опубликовали видеоролики, дающие представление о внешности и салоне кабриолета Aurus, выпущенного для частного клиента.
AutoNews 06:24
Армия и оружие

Минобороны подготовит плавучий госпиталь для больных с коронавирусом

Министерство обороны РФ подготовит плавучий госпиталь "Иртыш" для разгрузки госпиталей военного ведомства на Дальнем Востоке, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Российская газета 07:46
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