Происшествия
Вести.RuВ Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
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Здоровье
Ставропольского врача тестируют на халатность
Обращение в прокуратуру направил и адвокат «Агоры» Андрей Сабинин, который требует «дать публичную оценку» действиям врача Санниковой, должностных лиц минздрава края и персонально губернатора «в части недостоверного информирования жителей об опасностях и рисках в сложившейся ситуации».
Общество
В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое
Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Наука
Антибиотики предложили заменить программируемыми вирусами
Бактерии со временем становятся всё более устойчивыми к препаратам, созданным для борьбы с ними.
Авто
Ford запатентовал новое название для внедорожника
Компания Ford запатентовала торговую марку Wolftrak, которая может использоваться как для наименования новой модели, так и для специальной модификации одного из существующих внедорожников.
Политика
Глава МИД Украины обсудил с Маасом поставки тестов на коронавирус
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл срочный телефонный разговор с германским коллегой Хайко Маасом.
Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти
Москва приняла предложения Минска по поставкам нефти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Здоровье
Инфекционист рассказала, кому вреден чеснок
Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, что употреблять слишком много чеснока в попытках укрепить иммунитет не стоит, поскольку его эффективность в борьбе с вирусами наукой не доказана.
Футбол
Роналду получил результат теста на коронавирус
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Общество
Мантуров заявил об отсутствии дефицита продуктов питания в магазинах
«Дефицита нет никакого с точки зрения продуктов», подчеркнул Мантуров.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Космос
Разработчик робота Федора признал его бесполезным для МКС
Авто
УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Общество
Минпромторг начал централизованные поставки многоразовых масок в российские регионы
Министерство промышленности и торговли РФ запустило механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты в регионы РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Экономика
Какие продукты могут подорожать в России вслед за долларом
Подорожание возникнет из-за роста валют по отношению к рублю, так как стоимость рыбной продукции зависит от мировых долларовых цен.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Политика
Зеленский попросил Кабмин справиться с паникой населения из-за эпидемии
Захарова: Украина готовит провокацию в Крыму Зеленский обозначил самоизоляцию и предотвращение паники населения приоритетными направлениями в нераспространении коронавируса в стране.
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом
Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Происшествия
Россиянка и ее возлюбленный решили переждать пандемию коронавируса в землянке
Отмечается, что пара выкопала себе землянку и планировала жить в ней, пока власти не отменят карантин.
Гаджеты
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут поддерживать PCIe 4.0
Самым же интересным является то, что процессоры Rocket Lake-S получат 20 линий PCI Express 4.0.
Политика
Пермский митинг против поправок в Конституцию прошел без конфликтов
Политика
Турция из-за коронавируса приостановит авиасообщение с 46 странами
Пока не уточняется, каких именно стран коснётся запрет.
Авто
В гараже нашли «Запорожец» без пробега и в заводской смазке
Автомобиль почти 30 лет стоял без движения, а его кузов до сих пор покрыт заводской консервационной смазкой.
Авто
Россиян пересесть на отечественные авто заставит кризис
Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Футбол
Агент: Обиднее всего был срыв сделки по переходу Жиркова в «Барселону»
По словам Прудникова, каждое трансферное окно десятки сделок срываются, но самый обидный срыв за 11 лет — по переходу Юрия Жиркова в «Барселону».