Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
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Видео момента уничтожения в Уфе авто бандита, планировавшего теракт

РЕН ТВ11:08

В Следкоме Башкирии прокомментировали нападение террориста на сотрудников ФСБ

КП - Уфа08:22

В Башкортостане ликвидировали готовившего теракт боевика

Интерфакс03:51

НАК опубликовал видео с места ликвидации боевика в Уфе

РИА Новости06:05

Уголовное дело возбудили в Башкирии по итогам операции по ликвидации боевика

ТАСС06:31

Стали известны подробности вчерашней операции по ликвидации боевика в Уфе

UfaTime.ru04:11

Опубликованы фотографии с места перестрелки силовиков и боевика в Уфе

UfacityNews.ru07:04
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Здоровье

Ставропольского врача тестируют на халатность

Обращение в прокуратуру направил и адвокат «Агоры» Андрей Сабинин, который требует «дать публичную оценку» действиям врача Санниковой, должностных лиц минздрава края и персонально губернатора «в части недостоверного информирования жителей об опасностях и рисках в сложившейся ситуации».
Коммерсантъ 09:58
Общество

В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Известия 11:39
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Наука

Антибиотики предложили заменить программируемыми вирусами

Бактерии со временем становятся всё более устойчивыми к препаратам, созданным для борьбы с ними.
Ferra 12:20
Авто

Ford запатентовал новое название для внедорожника

Компания Ford запатентовала торговую марку Wolftrak, которая может использоваться как для наименования новой модели, так и для специальной модификации одного из существующих внедорожников.
Motor 09:00
Политика

Глава МИД Украины обсудил с Маасом поставки тестов на коронавирус

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл срочный телефонный разговор с германским коллегой Хайко Маасом.
RT на русском 12:08
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

Москва приняла предложения Минска по поставкам нефти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru вчера в 11:02
Здоровье

Инфекционист рассказала, кому вреден чеснок

Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, что употреблять слишком много чеснока в попытках укрепить иммунитет не стоит, поскольку его эффективность в борьбе с вирусами наукой не доказана.
News.ru 11:02
Футбол

Роналду получил результат теста на коронавирус

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус.
Lenta.ru 12:08
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета вчера в 04:09
Общество

Мантуров заявил об отсутствии дефицита продуктов питания в магазинах

«Дефицита нет никакого с точки зрения продуктов», подчеркнул Мантуров.
RT на русском 08:36
Происшествия

Тюменка в неадекватном состоянии испинала таксиста

REGNUM 11:57
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Космос

Разработчик робота Федора признал его бесполезным для МКС

Snob.ru вчера в 06:28
Авто

УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Автоновости дня 11:05
Общество

Минпромторг начал централизованные поставки многоразовых масок в российские регионы

Министерство промышленности и торговли РФ запустило механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты в регионы РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
ТАСС 11:30
Экономика

Какие продукты могут подорожать в России вслед за долларом

Подорожание возникнет из-за роста валют по отношению к рублю, так как стоимость рыбной продукции зависит от мировых долларовых цен.
AmurMedia.ru 06:10
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Вести.Ru 11:23
Политика

Зеленский попросил Кабмин справиться с паникой населения из-за эпидемии

Захарова: Украина готовит провокацию в Крыму Зеленский обозначил самоизоляцию и предотвращение паники населения приоритетными направлениями в нераспространении коронавируса в стране.
SM News 11:59
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
РБК 12:16
Армия и оружие

В Италию вылетел четвертый самолет ВКС РФ для помощи с коронавирусом

REGNUM 10:54
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Происшествия

Россиянка и ее возлюбленный решили переждать пандемию коронавируса в землянке

Отмечается, что пара выкопала себе землянку и планировала жить в ней, пока власти не отменят карантин.
Lenta.ru 12:11
Гаджеты

Процессоры Intel Rocket Lake-S будут поддерживать PCIe 4.0

Самым же интересным является то, что процессоры Rocket Lake-S получат 20 линий PCI Express 4.0.
Игромания.ру 12:15
Политика

Пермский митинг против поправок в Конституцию прошел без конфликтов

Коммерсантъ Пермь 09:20
Политика

Турция из-за коронавируса приостановит авиасообщение с 46 странами

Пока не уточняется, каких именно стран коснётся запрет.
62инфо вчера в 09:16
Авто

В гараже нашли «Запорожец» без пробега и в заводской смазке

Автомобиль почти 30 лет стоял без движения, а его кузов до сих пор покрыт заводской консервационной смазкой.
Motor 20 марта в 11:52
Авто

Россиян пересесть на отечественные авто заставит кризис

Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Live24 06:41
Единоборства

UFC официально подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона состоится

Metaratings 05:02
Футбол

Агент: Обиднее всего был срыв сделки по переходу Жиркова в «Барселону»

По словам Прудникова, каждое трансферное окно десятки сделок срываются, но самый обидный срыв за 11 лет — по переходу Юрия Жиркова в «Барселону».
Нева Спорт 11:36
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