В Республиканской клинической больнице в Уфе подозревают вспышку коронавируса. Сообщается, что у одного из пациентов был подтвержден первоначальный тест на наличие инфекции. В настоящий момент ожидается повторный.

В Башкирии в РКБ подозревают вспышку коронавируса

Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Армия и оружие Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса Министерство обороны США приступило к тестированию вакцины от коронавируса, процесс займет несколько месяцев, сообщил главный врач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс.

Общество В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.

Финансы Курс доллара опустился ниже 76 рублей В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.

Экономика Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.

Экономика Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Авто Mercedes-Benz Pullman с салоном Maybach 62 продают за 2 млн евро В Нидерландах салон Auto Leitner продаёт единственный в своём роде рестомод Mercedes-Benz 600 Pullman 1975 года выпуска за 2 млн 150 тыс. евро, это примерно 178 млн рублей.

Происшествия Сын умершей белоруски требует возбудить дело в отношении Лукашенко Минск, 6 апреля 2020, 15:37 — REGNUM Александр Матвеев, сын умершей 2 апреля в больнице Витебска гражданки Белоруссии, подал в райотдел полоцкой милиции заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности Александра Лукашенко.

Общество Петербуржцам напомнили о штрафах за нарушение режима самоизоляции Горожане, зараженные вирусом COVID-19 и нарушившие режим самоизоляции, могут быть привлечены к уголовной ответственности и, в случае заражения другого гражданина, лишиться свободы сроком до семи лет.

Общество Роспотребнадзор назвал стоимость теста на коронавирус на дому Руководитель Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала, что стоимость анализа на выявление инфекции на дому составит 1250 рублей.

Происшествия У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус «В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.