Коронавирус

Горобзор.руГоробзор.руВ Башкирии в РКБ подозревают вспышку коронавируса

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В Республиканской клинической больнице в Уфе подозревают вспышку коронавируса. Сообщается, что у одного из пациентов был подтвержден первоначальный тест на наличие инфекции. В настоящий момент ожидается повторный.
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В Уфе закрыли на карантин республиканскую клиническую больницу

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