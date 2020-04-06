Коронавирус
Горобзор.руВ Башкирии в РКБ подозревают вспышку коронавируса
В Республиканской клинической больнице в Уфе подозревают вспышку коронавируса. Сообщается, что у одного из пациентов был подтвержден первоначальный тест на наличие инфекции. В настоящий момент ожидается повторный.
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Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Игры
Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000
В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Космос
Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с экипажем
Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый комплекс космодрома Байконур для первого пилотируемого запуска на Международную космическую станцию (МКС), сообщается в понедельник, 6 апреля, в Twitter «Роскосмоса».
Общество
В России предложили совсем отменить ЕГЭ
Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году.
Армия и оружие
Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса
Министерство обороны США приступило к тестированию вакцины от коронавируса, процесс займет несколько месяцев, сообщил главный врач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс.
Общество
В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса
В России разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Политика
Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений
Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
Футбол
Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес
Единоборства
Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Происшествия
Школьник, который нарушил карантин, найден мертвым в Москве
В смерти 17-летнего подростка, который нарушил карантин, разбираются столичные следователи – в вещах школьника нашли порошок.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Общество
«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности
Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
Экономика
Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса
Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Происшествия
Юг областного центра остался без света из-за аварии на элекросетях
Сегодня, 7 апреля, в южной части областного центра произошло отключение электроэнергии на сетях ПАО Сахалинэнерго .
Экономика
Число россиян-банкротов выросло на 68%
С января по март текущего года в России обанкротились 22,4 тысячи граждан, пишут «Известия».
Футбол
Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Mercedes-Benz Pullman с салоном Maybach 62 продают за 2 млн евро
В Нидерландах салон Auto Leitner продаёт единственный в своём роде рестомод Mercedes-Benz 600 Pullman 1975 года выпуска за 2 млн 150 тыс. евро, это примерно 178 млн рублей.
Происшествия
Сын умершей белоруски требует возбудить дело в отношении Лукашенко
Минск, 6 апреля 2020, 15:37 — REGNUM Александр Матвеев, сын умершей 2 апреля в больнице Витебска гражданки Белоруссии, подал в райотдел полоцкой милиции заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности Александра Лукашенко.
Общество
Петербуржцам напомнили о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Горожане, зараженные вирусом COVID-19 и нарушившие режим самоизоляции, могут быть привлечены к уголовной ответственности и, в случае заражения другого гражданина, лишиться свободы сроком до семи лет.
Общество
Роспотребнадзор назвал стоимость теста на коронавирус на дому
Руководитель Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала, что стоимость анализа на выявление инфекции на дому составит 1250 рублей.
Происшествия
Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов
В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Общество
Льва Лещенко выписали из Коммунарки
Происшествия
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.