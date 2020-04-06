Главный врач РКБ Эльза Сыртланова подтвердила «Коммерсантъ-Уфа», что больница закрыта на карантин. Она сообщила, что диагноз «внебольничная пневмония» установлен у пяти сотрудников РКБ и двух пациентов, они направлены на дообследование, находятся в удовлетворительном состоянии.

В Башкирии в РКБ подозревают вспышку коронавируса

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