Коронавирус

Горобзор.руГоробзор.руВ Башкирии в РКБ подозревают вспышку коронавируса

Главный врач РКБ Эльза Сыртланова подтвердила «Коммерсантъ-Уфа», что больница закрыта на карантин. Она сообщила, что диагноз «внебольничная пневмония» установлен у пяти сотрудников РКБ и двух пациентов, они направлены на дообследование, находятся в удовлетворительном состоянии.
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В Уфе закрыли на карантин республиканскую клиническую больницу

РИА Новости10:36

В Уфе РКБ им.Г.Г.Куватова закрыта на карантин из-за возможной вспышки коронавируса

Башинформ10:12

В Уфе закрыли РКБ: пять врачей госпитализированы с подозрением на коронавирус

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В Уфе пятерых медицинских сотрудников госпитализировали в больницу с подозрением на COVID-19

UfacityNews.ru09:34

У пяти врачей Республиканской клинической больницы подозревают коронавирус

UfaTime.ru09:23

В Башкирии пять врачей доставлены в больницу с подозрением на коронавирус

ТАСС10:29

В минздраве Башкирии рассказали о возможном заражении коронавирусом врачей

КП - Уфа10:18
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Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта

Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
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Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП

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Нью-Йорк, США, 6 апреля 2020, 16:59 — REGNUM Шоураннеры мультсериала «Харли Квинн» Патрик Шумакер и Джастин Халперн рассказали, что во втором сезоне у главной героини и Ядовитого Плюща появится любовная линия.
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Игорь Николаев выписан из больницы в Коммунарке

Все многочисленные поклонники таланта Игоря Николаева могут вздохнуть спокойно, третий заключительный тест на коронавирус дал отрицательный результат и 60-летний композитор, наконец, покидает больницу в Коммунарке и отправляется домой.
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В Приморье введут систему электронных пропусков

С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
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Власти утвердили максимальный размер займов для кредитных каникул

Правительство утвердило максимальную сумму займа для кредитных каникул во время пандемии коронавируса.
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В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
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В Тульской области названы города, в которых зафиксирован коронавирус

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Объявлено имя бойца, который заменит Хабиба Нурмагомедова на UFC 249

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Школьник, который нарушил карантин, найден мертвым в Москве

В смерти 17-летнего подростка, который нарушил карантин, разбираются столичные следователи – в вещах школьника нашли порошок.
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Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции

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Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь

В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
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«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
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Инсайдер раскрыл информацию о четырех моделях iPhone 12

Известный инсайдер Джон Проссер продолжает раскрывать информацию которая касается планов Apple.
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Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов

В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
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Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
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В первом регионе России снизили цены на АЗС после обвала цен на нефть

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Поставщики предупредили о росте цен до 20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
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Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
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Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
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У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

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