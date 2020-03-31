Коронавирус
Российская газетаВ Башкирии введут режим полной самоизоляции
Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени. Как написал в своем аккаунте в соцсетях Радий Хабиров, эта мера поможет избежать тяжелых последствий.
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