Коронавирус
ТАССВ Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых
В Башкирии детям и лицам старше 65 лет запретили выходить из дома в определенные часы. Об этом сообщил в четверг глава республики Радий Хабиров на совещании по профилактике коронавирусной инфекции в правительстве региона.
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Общество
Мишустин: инвалидность продлят автоматически
Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Общество
Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году
С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Здоровье
Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Энергетика
Саудовская Аравия добилась уступок от России и решила надавить еще
Ради какого объема добычи королевство, уже добившееся изменения позиции своего оппонента, решило надавить на Москву, не уточняется.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Общество
Мишустин поддержал идею ограничения роста цен на продукты питания
Москва, 9 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.
Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Школьники могут досрочно завершить учебный год
"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Общество
В Москве не планируют создавать систему отслеживания перемещения туристов
"В настоящий момент департамент информационных технологий Москвы не планирует создавать систему отслеживания перемещения туристов по Москве", - сказал собеседник агентства.
Общество
ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Армия и оружие
ВКС России активизировались в Идлибе
Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Общество
В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ
Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
Экономика
Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в $5 трлн
Пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн в ближайшие два года, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co. Эта сумма превышает годовой объем производства товаров и услуг Японии.
Экономика
Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков
Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Энергетика
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Политика
Песков объяснил функции своего блокатора вирусов
Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
Экономика
ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса
Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Общество
В Оренбуржье ужесточили меры к приезжающим из других регионов
Согласно документу, все въезжающие в наш регион обязаны заполнять анкету, указывая в ней сведения о месте жительства (пребывания) на территории Оренбургской области и номер контактного телефона.
Политика
Демократ Берни Сандерс выходит из президентской гонки в США
Сенатор США Берни Сандерс приостановил свою предвыборную кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает ТАСС.
Здоровье
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Политика
Разведка США еще в ноябре 2019 года предсказала пандемию коронавируса
Еще в конце ноября 2019 года американская разведка предупреждала о предстоящей коронавирусной пандемии в мире.
Происшествия
Петербуржец обжаловал в суде принудительное помещение в обсерватор
Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Житель Петербурга Георгий Образцов через своего адвоката подал исковое заявление в суд, требуя отменить постановление управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о принудительной изоляции мужчины в обсерватор.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.