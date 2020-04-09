В Башкирии детям и лицам старше 65 лет запретили выходить из дома в определенные часы. Об этом сообщил в четверг глава республики Радий Хабиров на совещании по профилактике коронавирусной инфекции в правительстве региона.

В Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых

Общество Мишустин: инвалидность продлят автоматически Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Здоровье Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Общество Мишустин поддержал идею ограничения роста цен на продукты питания Москва, 9 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.

Общество Школьники могут досрочно завершить учебный год "Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.

Общество ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.

Армия и оружие ВКС России активизировались в Идлибе Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.

Политика В Швеции призвали возобновить санкции против России Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.

Экономика Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в $5 трлн Пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн в ближайшие два года, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co. Эта сумма превышает годовой объем производства товаров и услуг Японии.

Экономика Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).

Политика Песков объяснил функции своего блокатора вирусов Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.

Экономика ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.

Общество «Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.

Общество В Оренбуржье ужесточили меры к приезжающим из других регионов Согласно документу, все въезжающие в наш регион обязаны заполнять анкету, указывая в ней сведения о месте жительства (пребывания) на территории Оренбургской области и номер контактного телефона.

Здоровье Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.

Происшествия Петербуржец обжаловал в суде принудительное помещение в обсерватор Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Житель Петербурга Георгий Образцов через своего адвоката подал исковое заявление в суд, требуя отменить постановление управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о принудительной изоляции мужчины в обсерватор.