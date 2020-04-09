Коронавирус

ТАССТАССВ Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых

В Башкирии детям и лицам старше 65 лет запретили выходить из дома в определенные часы. Об этом сообщил в четверг глава республики Радий Хабиров на совещании по профилактике коронавирусной инфекции в правительстве региона.
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Глава Башкирии рассказал о всех изменениях, которые ужесточают режим самоизоляции

МедиаКорСеть07:09

В Башкирии введут комендантский час для пожилых и детей

РИА Новости04:54

«Жалеть никого не будем»: В Башкирии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции

Башинформ03:36

В Башкирии ввели комендантский час

Уфа1.ру04:04

В республике вводится комендантский час для пенсионеров и детей

ГТРК Башкортостан03:51

В Башкирии ввели «комендантский час» для пенсионеров и детей

Bash.News03:42

«Ситуация идет по нарастающей»: Радий Хабиров принял жесткие меры по ограничению распространения коронавируса

КП - Уфа06:16
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Общество

Мишустин: инвалидность продлят автоматически

Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
REGNUM 06:18
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году

С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Известия 06:46
Здоровье

Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Газета.Ru 06:16
Энергетика

Саудовская Аравия добилась уступок от России и решила надавить еще

Ради какого объема добычи королевство, уже добившееся изменения позиции своего оппонента, решило надавить на Москву, не уточняется.
Lenta.ru 07:20
Происшествия

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
Футбол

В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

Soccer.ru 06:19
Общество

Мишустин поддержал идею ограничения роста цен на продукты питания

Москва, 9 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.
REGNUM 05:35
Общество

Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:28
Общество

Школьники могут досрочно завершить учебный год

"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Газета.Ru вчера в 13:35
Общество

В Москве не планируют создавать систему отслеживания перемещения туристов

"В настоящий момент департамент информационных технологий Москвы не планирует создавать систему отслеживания перемещения туристов по Москве", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 04:58
Общество

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:49
Армия и оружие

ВКС России активизировались в Идлибе

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Lenta.ru 05:48
Общество

В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
РИА Новости вчера в 13:51
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
RT на русском 06:00
Экономика

Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в $5 трлн

Пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн в ближайшие два года, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co. Эта сумма превышает годовой объем производства товаров и услуг Японии.
РБК 03:59
Экономика

Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков

Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Российская газета вчера в 03:42
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 05:13
Политика

Песков объяснил функции своего блокатора вирусов

Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
ФедералПресс 06:17
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
РБК вчера в 10:24
Экономика

ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
РБК вчера в 12:16
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

В Оренбуржье ужесточили меры к приезжающим из других регионов

Согласно документу, все въезжающие в наш регион обязаны заполнять анкету, указывая в ней сведения о месте жительства (пребывания) на территории Оренбургской области и номер контактного телефона.
Orenday.ru 06:36
Политика

Демократ Берни Сандерс выходит из президентской гонки в США

Сенатор США Берни Сандерс приостановил свою предвыборную кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 11:39
Здоровье

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Lenta.ru 05:32
Политика

Разведка США еще в ноябре 2019 года предсказала пандемию коронавируса

Еще в конце ноября 2019 года американская разведка предупреждала о предстоящей коронавирусной пандемии в мире.
МонаВиста вчера в 11:29
Происшествия

Петербуржец обжаловал в суде принудительное помещение в обсерватор

Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Житель Петербурга Георгий Образцов через своего адвоката подал исковое заявление в суд, требуя отменить постановление управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о принудительной изоляции мужчины в обсерватор.
REGNUM 06:23
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
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