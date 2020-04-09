Коронавирус

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ Башкирии ввели комендантский час для пенсионеров и детей

Глава республики Радий Хабиров пояснил, что подобные меры были введены из-за того, что «режим самоизоляции начал разбалтываться». В четверг, 9 апреля, в Башкирии вводится комендантский час для людей старше 65 лет и детей. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве.
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