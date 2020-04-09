Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей

На очередном совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава Башкирии Радий Хабиров объявил об ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также детей. Так, пожилым людям запрещено находиться вне дома с 18 до 10 часов, а детям - с 18 до 13 часов.
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В Мелеузе врачи сами покупают костюмы, а в РДКБ шьют маски: о чем рассказывают главе Башкирии под его постами

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Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
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Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
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«Я не осмеливался посмотреть ему в глаза». Месси назвал одноклубника, перед которым испытывал трепет

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что испытывал столь большое уважение по отношению к одному новичку команды в 2007 году, что сперва не смел посмотреть тому в глаза.
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Компания Mitsubishi подняла цены на три модели в России

Что касается пикапа Mitsubishi L200, то его цена теперь увеличена на 30-60 тысяч рублей в разных версиях.
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Лондон отчитался о состоянии Бориса Джонсона

В Канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили о состоянии главы правительства.
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«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Армия и оружие

ВКС России активизировались в Идлибе

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
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Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Сборная России сохранила 38 позицию в рейтинге ФИФА

Позиции команды не изменились по сравнению с предыдущим рейтингом, говорится на сайте организации.
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Около 4 тысяч россиян за рубежом получили материальную помощь

Около 4 тыс. россиян, которые остаются за рубежом, уже начали получать материальную помощь правительства России.
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Коронавирус выявили у восьми московских священников

У восьми священнослужителей московских храмов выявлен коронавирус, сообщается в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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Мишустин утвердил новые поручения по ситуации с коронавирусом

Премьер Михаил Мишустин подписал перечень поручений различным органам власти для реализации решений Владимира Путина по поддержке граждан и экономики, принятых накануне.
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Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
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Мишустин утвердил оформление инвалидности по интернету

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Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

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В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

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