Коронавирус
Российская газетаВ Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей
На очередном совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава Башкирии Радий Хабиров объявил об ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также детей. Так, пожилым людям запрещено находиться вне дома с 18 до 10 часов, а детям - с 18 до 13 часов.
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