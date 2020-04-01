С сегодняшнего дня вводим запрет продажи алкоголя с 18.00 до 10.00 на всей территории республики, включая пивные, кафе и рестораны. Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут. Одновременно — усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем.

Ведь оставаясь дома, люди могут злоупотреблять спиртными напитками, а из-за этого участятся случаи домашнего насилия или пожары. Однако совсем прекращать продажи пока не имеет смысла, так как они дают определенный оборот.

В Башкирии ввели запрет на продажу алкоголя по вечерам

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