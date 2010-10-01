Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве ввели режим обязательного ношения масок и перчаток

В свою очередь Всемирная Организация Здравоохранения не считает эту меру обязательной. Появление в общественном транспорте, в магазинах или в такси без перчаток и маски теперь может стоить москвичам пять тысяч рублей.
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В Москве вступил в силу масочный режим

Общественное телевидение России02:23

В Москве с 12 мая введен масочный режим

Национальная служба новостей02:00

Обязательный масочный режим вводится в Москве

Интерфаксвчера в 17:05

В Москве ввели режим обязательного ношения масок и перчаток

Эхо Москвы00:05

Московский метрополитен подготовился к перчаточно-масочному режиму

РЕН ТВвчера в 20:15

В Москве стало обязательным ношение маски и перчаток в общественных местах

Говорит Москвавчера в 17:12

В Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим

RT на русском00:05
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Общество

После обращения Путина рухнул сайт госуслуг

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
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Общество

Власти назвали условия для получения новых выплат семьям с детьми

На портале государственных услуг появилась информация о том, какие семьи могут получать дополнительные выплаты для детей и что для этого необходимо сделать.
Evo-rus.com 04:15
Происшествия

В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш

Нефтепродукты попали в Иртыш в Омске в результате опрокидывания судна, группа спасателей ликвидирует последствия, сообщили РИА Новости во вторник в аварийно-спасательном отряде "Днепр".
РИА Новости 06:53
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Политика

Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней

Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета вчера в 09:32
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Общество

Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми

РИА Новости вчера в 09:58
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Общество

В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия

Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
REGNUM 06:29
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Фигурное катание

Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе

Российская газета 04:33
Происшествия

В кабинете мэра Инты в Коми проводятся следственные действия

ТАСС 05:41
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Общество

Вице-мэр Новороссийска уволена за шашлыки во время карантина

ИА Красная Весна вчера в 14:13
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Общество

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

Главный врач московской городской клинической больницы имени С.П.Боткина Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
РБК вчера в 16:57
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Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
286
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России

Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
284
Происшествия

В Брянской области умерших пациентов с COVID-19 выросло до 29

РИА Новости 04:38
5
Общество

В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия детских садов и школ

В Роспотребнадзоре озвучили реальные сроки открытия детских садов и школ.
Evo-rus.com вчера в 15:14
74
Общество

Приангарье вводит обязательный масочный режим

Иркутск, 12 мая 2020, 13:49 — REGNUM С 20 мая в Иркутской области будет введен обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.
REGNUM 06:49
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Технологии

В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей

Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат вчера в 14:26
10
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Общество

Россиянам пошагово описали порядок получения обещанных Путиным выплат

Пошаговый порядок получения обещанных главой государства выплат описывается в Telegram-канале Life Shot.
Lenta.ru 06:12
Общество

Путин назвал меры поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском вчера в 09:53
Игры

Ремастер Mafia II готовится к выходу

Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK вчера в 12:53
18
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
90
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Газета.Ru 02:21
383
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Здоровье

В Пензе легкие и средние больные переходят в категорию тяжелых

56 человек лежат в отделении реанимации, из них 38 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
ПензаИнформ 03:26
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Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос вчера в 14:09
258
Общество

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
1,1K
Общество

В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
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Игры

Космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam

Бесплатный пробный период и выход очередного обновления приурочены к четырёхлетию Stellaris, которое стратегия отпраздновала на прошедших выходных — 9 мая.
Игромания.ру 05:10
Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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Как работают Яндекс.Новости?
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