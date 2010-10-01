Коронавирус
Эхо МосквыВ Москве ввели режим обязательного ношения масок и перчаток
В свою очередь Всемирная Организация Здравоохранения не считает эту меру обязательной. Появление в общественном транспорте, в магазинах или в такси без перчаток и маски теперь может стоить москвичам пять тысяч рублей.
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В Москве стало обязательным ношение маски и перчаток в общественных местах
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