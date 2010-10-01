В свою очередь Всемирная Организация Здравоохранения не считает эту меру обязательной. Появление в общественном транспорте, в магазинах или в такси без перчаток и маски теперь может стоить москвичам пять тысяч рублей.

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