Коронавирус
Кармаскалинская новьВ Башкирии вводится запрет на продажу алкоголя
Согласно документу, с 1 апреля 2020 года и до отмены режима "Повышенной готовности" на всей территории Республики Башкортостан запрещается розничная продажа алкогольной продукции. с 18 часов до 10 часов по местному времени.
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С сегодняшнего дня вводим запрет продажи алкоголя с 18.00 до 10.00 на всей территории республики, включая пивные, кафе и рестораны. Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут. Одновременно — усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем.
— Радий Хабиров, российский политикРеальное время 03:10
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