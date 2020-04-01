С сегодняшнего дня вводим запрет продажи алкоголя с 18.00 до 10.00 на всей территории республики, включая пивные, кафе и рестораны. Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут. Одновременно — усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем.

Согласно документу, с 1 апреля 2020 года и до отмены режима "Повышенной готовности" на всей территории Республики Башкортостан запрещается розничная продажа алкогольной продукции. с 18 часов до 10 часов по местному времени.

В Башкирии вводится запрет на продажу алкоголя

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