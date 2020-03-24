Коронавирус

РБКРБКВ Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей официальной странице «ВКонтакте». По его словам, двое инфицированных прибыли в республику из-за границы.
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Стало известно, в каких городах Башкирии выявили людей с коронавирусом

Уфа1.ру03:41

Министр здравоохранения Башкирии рассказал о состоянии первых инфицированных коронавирусом

UfaTime.ru04:00

Выяснилось, что двое из трех зараженных коронавирусом в Башкирии прилетели из Франции

КП - Уфа03:37

В Башкирии выявили три первых случая заражения коронавирусом

РИА Новости00:54

Стали известны подробности о первых заболевших коронавирусом в Башкирии

Bash.News01:46

В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом

ProUfu.ru01:06

У трёх жителей Башкирии подтвердили коронавирус

UfacityNews.ru00:36
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Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Здоровье

«Умирающим пишите прощальные письма»: россиянка об эпидемии в Испании

По словам женщины, с экранов телевизоров жителям Испании официально заявляют о том, чтобы больным с тяжелыми осложнениями родные писали письма прощальные.
Ридус 02:53
Здоровье

В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 20:27
Политика

Жители Италии сменили флаги ЕС на российский триколор

Жители Италии выразили свою благодарность России и лично Главе государства Владимиру Путину за помощь стране в борьбе с коронавирусной инфекцией, заменив флаг Евросоюза российским триколором.
Evo-rus.com 03:49
Происшествия

Двое школьников погибли от удара током под Тамбовом

Двое школьников погибли в результате удара током на трансформаторной подстанции в городе Мичуринске Тамбовкой области.
ТАСС 03:30
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Ореанда-Новости вчера в 14:20
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия

ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ всем желающим

Pornhub объявил, что на ресурсе открыт бесплатный премиум-доступ для желающих из всех стран мира из-за пандемии китайского коронавируса.
Lenta.ru 03:42
Кино

На онлайн-марафоне «Союзмульткарантин» покажут авторские мультфильмы

Киностудия «Союзмультфильм» покажет короткометражные авторские мультфильмы в рамках онлайн-марафона «Союзмульткарантин», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.
Live24 02:45
Общество

Минтруд разъяснил порядок удаленной работы при карантине

Минтруд разъяснил порядок удаленной работы при карантине из-за распространения коронавируса.
Piter.tv 02:46
Происшествия

Тест на коронавирус оказался положительным ещё у одного челябинца

Челябинск, 23 марта 2020, 13:27 — REGNUM В Челябинской области ещё у одного гражданина оказался условно-положительным тест на коронавирус.
REGNUM вчера в 06:27
Экономика

Фондовый рынок России открылся впечатляющим ростом индексов

Обещания ФРС США поддержать экономику стимулируют сегодня рост фондовых индексов АТР.
Финмаркет 03:05
Здоровье

Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Lenta.ru 03:35
Политика

Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Ведомости 02:39
Финансы

Центробанк повысил курсы доллара и евро на 24 марта

Установленный ЦБ РФ курс доллара вырастет до 80,88 рубля, евро повысится до 86,71 рубля, соответствующие данные опубликованы на официальном сайте регулятора.
Экономика сегодня вчера в 10:01
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
RT на русском 02:22
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 07:41
Происшествия

Воронежскую чиновницу уволили из-за скандала с детскими путевками

Ранее власти Воронежской области пообещали уволить должностных лиц управления соцзащиты в Воробьевском районе, если подтвердится информация о том, что чиновники раздавали путевки в санаторий своим сотрудникам, а не детям из малообеспеченных семей, которым они положены.
РИА Новости 03:51
Финансы

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Ряд банков — Росбанк, Райффайзенбанк — начали повышать ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Здоровье

Минздрав Чехии назвал медпрепарат, «изгоняющий» коронавирус

По словам министра здравоохранения страны Адама Войтеха, лекарство «потенциально помогает сократить время лечения и ускоряет выздоровление, изгоняя вирус из организма».
Евразия Daily вчера в 06:34
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине

Inc-news.ru вчера в 16:02
Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes вчера в 10:57
Путешествия

Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели

Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся на родину до 31 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.
Интерфакс 03:27
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 22 марта в 10:18
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
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