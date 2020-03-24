Коронавирус

РБКРБКВ Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей официальной странице «ВКонтакте». По его словам, двое инфицированных прибыли в республику из-за границы.
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Стало известно, в каких городах Башкирии выявили людей с коронавирусом

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Стали известны подробности о первых заболевших коронавирусом в Башкирии

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Выяснилось, что двое из трех зараженных коронавирусом в Башкирии прилетели из Франции

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У трёх жителей Башкирии подтвердили коронавирус

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По данным Минздрава количество людей, у которых подозревают коронавирус, выросло с 58 человек до 63.
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В Волгограде выявлен первый заболевший коронавирусом

Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в Волгограде. Мужчина прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов.
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Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Глава Крыма назвал способ победить коронавирус в России

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самоизоляцию граждан в течение одного месяца эффективным способом победить коронавирус в России.
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Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
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Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

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"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.
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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
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Единственный в России производитель БМП вышел из кризиса

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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Вышел трейлер сериала «Великая» с Эль Фаннинг

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Вернувшийся из ОАЭ глава города в Пермском крае покинет должность

Глава города Кунгура в Пермском крае Сергей Гордеев написал заявление об уходе с должности.
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Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19

«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
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Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
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