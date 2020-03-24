Коронавирус
РБКВ Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей официальной странице «ВКонтакте». По его словам, двое инфицированных прибыли в республику из-за границы.
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Политика
Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
Гаджеты
Redmi K30 Pro представлен на фотографии за день до анонса
Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом в Башкирии
По данным Минздрава количество людей, у которых подозревают коронавирус, выросло с 58 человек до 63.
Здоровье
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Экономика
Власти Кузбасса и РЖД договорились о перевозках угля со скидками
Общество
ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом
Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Здоровье
Вирусолог объяснил провал британского подхода к борьбе с коронавирусом
«Идея особого пути Лондона в борьбе с коронавирусом была изначально идиотской», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Виктор Зуев.
Общество
В Волгограде выявлен первый заболевший коронавирусом
Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в Волгограде. Мужчина прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов.
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
Глава Крыма назвал способ победить коронавирус в России
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самоизоляцию граждан в течение одного месяца эффективным способом победить коронавирус в России.
Общество
Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Авто
Стартовали продажи «арктической» версии УАЗ «Патриот»
Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Авто
Volkswagen приостановил сборку машин в России
"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Экономика
Единственный в России производитель БМП вышел из кризиса
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В Минтруде рассказали о мерах по поддержке работающих россиян
Минтруд разработал проект постановление правительства о дополнительных мерах для поддержки рынка труда в связи с распространением коронавируса.
Кино
Вышел трейлер сериала «Великая» с Эль Фаннинг
Общество
Вернувшийся из ОАЭ глава города в Пермском крае покинет должность
Глава города Кунгура в Пермском крае Сергей Гордеев написал заявление об уходе с должности.
Здоровье
Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19
«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.