В Башкирии на 12 апреля выявлено 85 случаев заражения коронавирусной инфекции. За последние сутки «прибавилось» 19 граждан с COVID-19. Информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

Общество Власти Подмосковья назвали способы получения пропусков на передвижение Спецпропуск на передвижение в Подмосковье можно получить по СМС и по телефону горячей линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.

Происшествия Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500 Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко. 277

Общество В Москве вводят пропускной режим Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра. 4,3K

Общество В России за сутки умерли 24 человека с коронавирусом За последние сутки в России скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общество Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией. 31

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале. 3,1K

Общество Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии. 7

Происшествия В Пермском крае рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом Один из 15 новых пациентов с коронавирусом находится в больнице в Пермском крае в тяжелом состоянии, семь — в средней степени тяжести и еще семь — в удовлетворительном, большинство из них заразились после контакта с больными COVID-19 людьми, у двоих вирус выявлен после возвращения в регион из Москвы и ОАЭ, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

Общество Экс-игрок ЦСКА Рахимич оценил силу водки в борьбе против коронавируса Экс-игрок столичного ЦСКА Элвер Рахимич оценил силу водки в борьбе против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sport.avaz.ba.

Общество Названо число новых случаев заражения коронавирусом в Москве За последние сутки в Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусом, всего в РФ зафиксировано 2186 новых случаев.

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. 4,2K

Общество В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19 Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

Футбол Экс-тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш выписан из больницы Бывший футболист и главный тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш, сдавший положительный тест на коронавирус, выписан из больницы, сообщает Metro.

Происшествия В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет. 34