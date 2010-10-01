Коронавирус
Телеканал UTVВ Башкирии выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом
В Башкирии на 12 апреля выявлено 85 случаев заражения коронавирусной инфекции. За последние сутки «прибавилось» 19 граждан с COVID-19. Информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф.
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Общество
Власти Подмосковья назвали способы получения пропусков на передвижение
Спецпропуск на передвижение в Подмосковье можно получить по СМС и по телефону горячей линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
РИА Новости 03:43
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ 03:23
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
Хоккей
Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА и хочет сменить агента
Форвард хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов отказался продлевать соглашение с клубом и желает сменить своего агента.
Metaratings вчера в 09:35
Здоровье
Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо
Четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, выписаны из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо.
ТАСС 00:09
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
В России за сутки умерли 24 человека с коронавирусом
За последние сутки в России скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:05
Космос
Огромный астероид пролетит недалеко от Земли в конце апреля
ДВ-РОСС 09 апреля в 12:19
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости вчера в 11:50
Технологии
В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов
Online47.ru вчера в 21:21
Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
Общество
Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец вчера в 04:42
Происшествия
В Пермском крае рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом
Один из 15 новых пациентов с коронавирусом находится в больнице в Пермском крае в тяжелом состоянии, семь — в средней степени тяжести и еще семь — в удовлетворительном, большинство из них заразились после контакта с больными COVID-19 людьми, у двоих вирус выявлен после возвращения в регион из Москвы и ОАЭ, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
РИА Новости 04:05
Общество
Экс-игрок ЦСКА Рахимич оценил силу водки в борьбе против коронавируса
Экс-игрок столичного ЦСКА Элвер Рахимич оценил силу водки в борьбе против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sport.avaz.ba.
Газета.Ru 02:59
Общество
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в Москве
За последние сутки в Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусом, всего в РФ зафиксировано 2186 новых случаев.
Lenta.ru 03:37
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Здоровье
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19
В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета 02:50
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19
Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
Футбол
Экс-тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш выписан из больницы
Бывший футболист и главный тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш, сдавший положительный тест на коронавирус, выписан из больницы, сообщает Metro.
РИА Новости 03:33
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
Наука
Лицо человека в VR-шлеме потрогали листом и обдули вентилятором
Инженеры под руководством Эрнста Круифа (Ernst Kruijff) из Университета прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг создали VR-шлем, способный воздействовать на пользователя разными стимулами, но при этом не требующий обустраивать вокруг него специальное пространство с множеством устройств.
N+1 10 апреля в 09:29
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»
Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости 01:30