Общество

Bash.NewsBash.NewsВ Башкирии выявлены новые случаи заболевания коронавирусом

В Башкирии зарегистрированы десятки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По последним данным, в республике 5 638 зараженных.
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В Башкирии выявлены новые случаи заболевания коронавирусом

Bash.News03:34

Четыре новых случая заболевания коронавирусом выявили в Севастополе за сутки

Крым 24вчера в 04:32

За сутки в РТ выявили 38 новых случаев заболевания COVID-19

Казанские ведомостивчера в 03:40

Подтвердили восемь за сутки: в Таганроге растет число заболевших коронавирусом

DonDay-Таганрогвчера в 04:02

Восемь случаев COVID-19 выявили за сутки в Таганроге

Ёршвчера в 03:40
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Общество

В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков

В понедельник, 6 июля, в Атланте официально объявлено чрезвычайное положение, вызванное массовыми беспорядками среди граждан.
Evo-rus.com 04:07
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Игры

Sensor Tower: Pokemon GO заработала $3,6 млрд за четыре года

Мобильная игра Pokemon GO принесла разработчикам $3,6 миллиарда за всё время своего существования. Об этом заявили аналитики Sensor Tower.
3DNews 02:58
Футбол

«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба

Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
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Экономика

РБК: поставщик труб для «Газпрома» может стать инвестором ЧТПЗ

ТАСС 03:41
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл ждут рождения второго ребенка, пишут СМИ

Инсайдеры сообщили, что о второй беременности Маркл стало известно еще в мае: тогда же Меган и Гарри рассказали о скором пополнении в королевской семье во время сеанса видеосвязи в день рождения их сына Арчи.
iReactor 07:03
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Происшествия

ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
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Политика

Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России

Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
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Политика

Порошенко обвинили в том, что он поздравил Путина с Днем России

Депутат партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко 12 июня 2014 года якобы поздравил главу российского государства Владимира Путина с Днем России.
ИА Новороссия 06:12
Авто

Lada Vesta получит ряд коммерческих и специальных модификаций

Семейство Lada Vesta получило ОТТС на коммерческие комплектации транспортного средства.
Car.ru 03:27
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Экономика

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
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Автоспорт

К переговорам Алонсо с Renault подключился Флавио Бриаторе

Autosport.com.ru 07:02
Общество

Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
1,2K
Общество

Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей

Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,1K
Общество

Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста

Музыкант Сергей Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста, сообщили в пресс-службе объединения.
РИА Новости 07:37
2
Здоровье

Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
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Общество

В России выявили минимальное суточное число заболевших с 29 апреля

В Московской области заболели 177 человек. Это минимальный показатель с начала апреля.
РБК 03:32
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
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Происшествия

СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов

Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
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Происшествия

Юрист сообщил об обысках у журналистки Бекбулатовой

Сотрудники правоохранительных органов во вторник утром пришли с обыском в квартиру, в которой проживает главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова.
РБК 06:59
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Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет вчера в 01:57
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Футбол

Фарфан возобновил тренировки с «Локомотивом»

Guess who's back 👀 pic.twitter.com/OtCy33y0Sy — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 7, 2020 «Угадайте, кто вернулся», — подписала фотографии с тренировки пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере».
Bookmaker-ratings.ru 07:23
Шоу-бизнес

Седокова получила травму на съемках

Певица Анна Седокова рассказала, что на съемках одного из своих клипов получила серьезную травму. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Рамблер 01:57
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Авто

Toyota представит новый кроссовер Corolla Cross через несколько дней

Токио, 7 июля 2020, 13:15 — REGNUM Японская компания Toyota готовится представить в Таиланде 9 июля новый кроссовер Corolla Cross.
REGNUM 06:15
5
Общество

Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма

RT на русском вчера в 05:17
1,9K
Общество

Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку

В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
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Происшествия

В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
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Экономика

В Бурятии оценили потери бюджета из-за коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, только потери туристической отрасли Бурятии за 2020 год чиновники ранее оценили в 2,6 млрд рублей.
REGNUM 04:13
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Шоу-бизнес

Авербух встречается с 25-летней Лизой Арзамасовой из «Папиных дочек»

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф, постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух встречается с актрисой театра и кино Елизаветой Арзамасовой.
Нева Спорт 08:02
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