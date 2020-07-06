Общество
Bash.NewsВ Башкирии выявлены новые случаи заболевания коронавирусом
В Башкирии зарегистрированы десятки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По последним данным, в республике 5 638 зараженных.
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Подтвердили восемь за сутки: в Таганроге растет число заболевших коронавирусом
DonDay-Таганрогвчера в 04:02
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Общество
В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков
В понедельник, 6 июля, в Атланте официально объявлено чрезвычайное положение, вызванное массовыми беспорядками среди граждан.
Evo-rus.com 04:07
Игры
Sensor Tower: Pokemon GO заработала $3,6 млрд за четыре года
Мобильная игра Pokemon GO принесла разработчикам $3,6 миллиарда за всё время своего существования. Об этом заявили аналитики Sensor Tower.
3DNews 02:58
Футбол
«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба
Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл ждут рождения второго ребенка, пишут СМИ
Инсайдеры сообщили, что о второй беременности Маркл стало известно еще в мае: тогда же Меган и Гарри рассказали о скором пополнении в королевской семье во время сеанса видеосвязи в день рождения их сына Арчи.
iReactor 07:03
Происшествия
ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
Политика
Порошенко обвинили в том, что он поздравил Путина с Днем России
Депутат партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко 12 июня 2014 года якобы поздравил главу российского государства Владимира Путина с Днем России.
ИА Новороссия 06:12
Авто
Lada Vesta получит ряд коммерческих и специальных модификаций
Семейство Lada Vesta получило ОТТС на коммерческие комплектации транспортного средства.
Car.ru 03:27
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Автоспорт
К переговорам Алонсо с Renault подключился Флавио Бриаторе
Autosport.com.ru 07:02
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Общество
Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей
Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста
Музыкант Сергей Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста, сообщили в пресс-службе объединения.
РИА Новости 07:37
Здоровье
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Общество
В России выявили минимальное суточное число заболевших с 29 апреля
В Московской области заболели 177 человек. Это минимальный показатель с начала апреля.
РБК 03:32
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Происшествия
СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов
Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
Происшествия
Юрист сообщил об обысках у журналистки Бекбулатовой
Сотрудники правоохранительных органов во вторник утром пришли с обыском в квартиру, в которой проживает главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова.
РБК 06:59
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет вчера в 01:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Футбол
Фарфан возобновил тренировки с «Локомотивом»
Guess who's back 👀 pic.twitter.com/OtCy33y0Sy — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 7, 2020 «Угадайте, кто вернулся», — подписала фотографии с тренировки пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере».
Bookmaker-ratings.ru 07:23
Шоу-бизнес
Седокова получила травму на съемках
Певица Анна Седокова рассказала, что на съемках одного из своих клипов получила серьезную травму. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Рамблер 01:57
Авто
Toyota представит новый кроссовер Corolla Cross через несколько дней
Токио, 7 июля 2020, 13:15 — REGNUM Японская компания Toyota готовится представить в Таиланде 9 июля новый кроссовер Corolla Cross.
REGNUM 06:15
Общество
Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма
RT на русском вчера в 05:17
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Происшествия
В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады
В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
Экономика
В Бурятии оценили потери бюджета из-за коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, только потери туристической отрасли Бурятии за 2020 год чиновники ранее оценили в 2,6 млрд рублей.
REGNUM 04:13
Шоу-бизнес
Авербух встречается с 25-летней Лизой Арзамасовой из «Папиных дочек»
Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф, постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух встречается с актрисой театра и кино Елизаветой Арзамасовой.
Нева Спорт 08:02