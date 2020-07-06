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Игры Sensor Tower: Pokemon GO заработала $3,6 млрд за четыре года Мобильная игра Pokemon GO принесла разработчикам $3,6 миллиарда за всё время своего существования. Об этом заявили аналитики Sensor Tower.

Футбол «Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.

Политика ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. 895

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл ждут рождения второго ребенка, пишут СМИ Инсайдеры сообщили, что о второй беременности Маркл стало известно еще в мае: тогда же Меган и Гарри рассказали о скором пополнении в королевской семье во время сеанса видеосвязи в день рождения их сына Арчи. 4

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Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 2

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Футбол Фарфан возобновил тренировки с «Локомотивом» Guess who's back 👀 pic.twitter.com/OtCy33y0Sy — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 7, 2020 «Угадайте, кто вернулся», — подписала фотографии с тренировки пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере».

Шоу-бизнес Седокова получила травму на съемках Певица Анна Седокова рассказала, что на съемках одного из своих клипов получила серьезную травму. Об этом она сообщила в своем Instagram. 2

Общество Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер». 168

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