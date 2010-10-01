В Башкирии зарегистрированы десятки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По последним данным, в республике 5 638 зараженных.

Общество Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации. 108

Происшествия Под Владимиром мужчина застрелил подростка из-за незаконной рыбалки Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, который вместе с отцом незаконно ловил рыбу на частном водоеме. 9

Экономика Повышение зарплат коснется 81,5 тысячи саратовских бюджетников Депутат Зинаида Самсонова затронула вопрос выпадающих доходов, которые регион недополучит в связи с ограничительными мероприятиями в условиях пандемии.

Политика Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».

Политика Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом. 6,2K

Шоу-бизнес Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с сыновьями, которые там живут. 21

Космос В ЮАР астроном-любитель обнаружил новый конвективный шторм на Юпитере Клайд Фостер из Астрономического общества ЮАР 31 мая с помощью телескопа разглядел на Юпитере богатый метаном конвективный шторм.

Политика Сенаторы США потребовали окончательно убрать Турцию из программы F-35 Американские сенаторы потребовали от главы Пентагона Марка Эспера полностью исключить Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35.

Игры Microsoft может купить Warner Bros. Interactive за $4 млрд Американская корпорация Microsoft заинтересована в покупке игрового подразделения Warner Bros. за $4 млрд, сообщает The Information, ссылаясь на источники внутри компании.

Происшествия СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. 6

Общество Москва и Барселона расширили сотрудничество в туристической сфере «Меморандум с коллегами из Барселоны предусматривает сотрудничество на регулярной основе — обмен опытом и успешными практиками, а в будущем, когда позволит ситуация, и совместные мероприятия», — заявила заместитель столичного градоначальника Наталья Сергунина. 7

Общество Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью. 721

Происшествия В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. 22

Шоу-бизнес Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик. 34