Общество
Молодежная газета (Уфа)В Башкирии за сутки 96 человек заболели коронавирусом
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В России за сутки коронавирусом заразилось 8404 человека, отмечено 216 летальных исходов
Чемпионат10 июня в 03:37
Несколько десятков человек заболели коронавирусом в Калужской области за последние сутки
Калужские новости09 июня в 04:44
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Политика
Песков сравнил свою работу с работой саперов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил свою работу с работой саперов.
Lenta.ru 08:01
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США растут после распродажи
Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются, отыгрывая позиции после сильнейшей распродажи с середины марта.
ПРАЙМ 06:57
Футбол
«Челси» может объявить о покупке Вернера в конце недели
По данным Evening Standard, «Челси» может провести трансфер Тимо Вернера уже в конце недели.
LiveSport.ru 06:53
Общество
В Москве началось прощание с сатириком Трушкиным
RT на русском 05:46
Политика
Путин поздравил россиян с праздником
Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России.
РИА Новости 06:11
Общество
У жены Зеленского обнаружили коронавирус
У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
Известия 07:08
Политика
Великобритания уведомила ЕС о непродлении переходного периода
Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не станет продлевать переходный период, завершающийся 31 декабря 2020 года.
Известия 07:45
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:26
Общество
Александр Лукашенко призвал использовать опилки вместо нефти с газом
На совещании в Полоцке политик призвал подчинённых распространять этот опыт на всю страну, потому что «гибнущей древесины сегодня предостаточно».
Говорит Москва 07:45
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек
На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 05:16
Общество
В Минздраве РФ рассказали о влиянии жары на распространение SARS-CoV-2
Москва, 12 июня 2020, 14:02 — REGNUM Как влияет жаркая погода на распространение коронавирусной инфекции рассказал 12 июня главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 07:02
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Здоровье
Во Владимире отделение Красного Креста перепрофилировали под COVID-19
В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Владимира завершается подготовка специализированного отделения для лечения пациентов с коронавирусом.
ГТРК Владимир вчера в 10:10
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома
Власти Москвы не рекомендуют выходить из дома в День России и на парад Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 12:22
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
На северо-востоке Сирии, неподалеку от города Хасеке, произошел инцидент с участием российского патруля и американских военных.
Российская газета вчера в 02:11
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru 06:09
Футбол
Милевский рассказал о причинах вражды с вратарем Бойко
Форвард «Динамо» (Брест) Артем Милевский рассказал о том, почему испытывает стойкую неприязнь к вратарю Денису Бойко, с которым они вместе играли за киевское «Динамо».
ProstoProSport 07:28
Происшествия
Французская полиция устроила акцию протеста на Елисейских полях
В Париже в пятницу полицейские профсоюзы припарковали десятки автомобилей у подножия Триумфальной арки, прежде чем проехать по Елисейскому полям.
Коммерсантъ 05:56
Авто
Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу
Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин.
Новые автомобили вчера в 04:11
Общество
Комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» с парада Победы пойдет на госиспытания
Москва, 11 июня 2020, 17:21 — REGNUM Артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» отправят на финальную доработку перед госиспытаниями сразу после показа на параде на Красной площади, сообщает 11 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 10:21
Общество
Вирусолог объяснил критерии завершения эпидемии коронавируса в России
Анатолий Альштейн добавил, что строгих критериев окончания пандемии нет. Также он отметил, что вторая волна неизбежна.
Говорит Москва 05:07
Общество
Шведский диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому
Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от зависимости от сладкого всего за неделю.
Газета.Ru 04:53
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Происшествия
Российская семья пожаловалась на приказывающее пить пиво привидение
Жители одного из домов в Таганроге уверены, что с ними в квартире живет привидение.
Lenta.ru 07:05
Происшествия
На территории Дома правительства сгорела машина с номером АМР
В пятницу, 12 июня, на территории Дома правительства России на Краснопресненской набережной сгорел автомобиль фельдъегерской службы, рассказал РБК источник в МЧС, информацию подтвердил источник, близкий к управделами президента.
РБК 06:56
Автоспорт
Формула-1 отменила гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии
Советский спорт 04:43