Общество

Молодежная газета (Уфа)Молодежная газета (Уфа)В Башкирии за сутки 96 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 1505 человек за весь период.
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За сутки коронавирусом в Петербурге заболело 303 человека

Деловое.ТВвчера в 05:56

135 человек вылечились от коронавируса в Башкирии за сутки

Аргументы и Факты - Уфа10 июня в 04:03

В России за сутки коронавирусом заразилось 8404 человека, отмечено 216 летальных исходов

Чемпионат10 июня в 03:37

За сутки коронавирусом в Башкирии заболели 81 человек

Башинформ10 июня в 03:35

В Башкирии за сутки 81 человек заболел коронавирусом

Молодежная газета (Уфа)10 июня в 04:02

Несколько десятков человек заболели коронавирусом в Калужской области за последние сутки

Калужские новости09 июня в 04:44
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Политика

Песков сравнил свою работу с работой саперов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил свою работу с работой саперов.
Lenta.ru 08:01
Экономика

Фьючерсы на фондовые индексы США растут после распродажи

Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются, отыгрывая позиции после сильнейшей распродажи с середины марта.
ПРАЙМ 06:57
Футбол

«Челси» может объявить о покупке Вернера в конце недели

По данным Evening Standard, «Челси» может провести трансфер Тимо Вернера уже в конце недели.
LiveSport.ru 06:53
Общество

В Москве началось прощание с сатириком Трушкиным

RT на русском 05:46
Политика

Путин поздравил россиян с праздником

Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России.
РИА Новости 06:11
Общество

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
Известия 07:08
Политика

Великобритания уведомила ЕС о непродлении переходного периода

Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не станет продлевать переходный период, завершающийся 31 декабря 2020 года.
Известия 07:45
Общество

Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:26
Общество

Александр Лукашенко призвал использовать опилки вместо нефти с газом

На совещании в Полоцке политик призвал подчинённых распространять этот опыт на всю страну, потому что «гибнущей древесины сегодня предостаточно».
Говорит Москва 07:45
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
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Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек

На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 05:16
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Общество

В Минздраве РФ рассказали о влиянии жары на распространение SARS-CoV-2

Москва, 12 июня 2020, 14:02 — REGNUM Как влияет жаркая погода на распространение коронавирусной инфекции рассказал 12 июня главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 07:02
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Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
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Здоровье

Во Владимире отделение Красного Креста перепрофилировали под COVID-19

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Владимира завершается подготовка специализированного отделения для лечения пациентов с коронавирусом.
ГТРК Владимир вчера в 10:10
Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома

Власти Москвы не рекомендуют выходить из дома в День России и на парад Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 12:22
2,3K
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

На северо-востоке Сирии, неподалеку от города Хасеке, произошел инцидент с участием российского патруля и американских военных.
Российская газета вчера в 02:11
1,6K
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

BFM.ru 06:09
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Футбол

Милевский рассказал о причинах вражды с вратарем Бойко

Форвард «Динамо» (Брест) Артем Милевский рассказал о том, почему испытывает стойкую неприязнь к вратарю Денису Бойко, с которым они вместе играли за киевское «Динамо».
ProstoProSport 07:28
Происшествия

Французская полиция устроила акцию протеста на Елисейских полях

В Париже в пятницу полицейские профсоюзы припарковали десятки автомобилей у подножия Триумфальной арки, прежде чем проехать по Елисейскому полям.
Коммерсантъ 05:56
Авто

Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу

Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин.
Новые автомобили вчера в 04:11
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Общество

Комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» с парада Победы пойдет на госиспытания

Москва, 11 июня 2020, 17:21 — REGNUM Артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» отправят на финальную доработку перед госиспытаниями сразу после показа на параде на Красной площади, сообщает 11 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 10:21
Общество

Вирусолог объяснил критерии завершения эпидемии коронавируса в России

Анатолий Альштейн добавил, что строгих критериев окончания пандемии нет. Также он отметил, что вторая волна неизбежна.
Говорит Москва 05:07
Общество

Шведский диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому

Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от зависимости от сладкого всего за неделю.
Газета.Ru 04:53
Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Происшествия

Российская семья пожаловалась на приказывающее пить пиво привидение

Жители одного из домов в Таганроге уверены, что с ними в квартире живет привидение.
Lenta.ru 07:05
Происшествия

На территории Дома правительства сгорела машина с номером АМР

В пятницу, 12 июня, на территории Дома правительства России на Краснопресненской набережной сгорел автомобиль фельдъегерской службы, рассказал РБК источник в МЧС, информацию подтвердил источник, близкий к управделами президента.
РБК 06:56
Автоспорт

Формула-1 отменила гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии

Советский спорт 04:43
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