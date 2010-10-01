В Башкортостане общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией достигло 6 307. По данным оперативного штаба стопкоронавирус.рф, за последние сутки в республике выявлено 58 новых случаев заражения.

В Башкирии за сутки выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19

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