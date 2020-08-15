В Башкирии задержали более 20 защитников горы Куштау
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В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил «Интерфаксу» адвокат Эмиль Галимов. По его словам, задержанных привезли в Стерлитамакский УВД. Адвоката до сих пор не пустили к подзащитным.В источнике
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