В Башкирии задержали более 20 защитников горы Куштау

В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил «Интерфаксу» адвокат Эмиль Галимов. По его словам, задержанных привезли в Стерлитамакский УВД. Адвоката до сих пор не пустили к подзащитным.