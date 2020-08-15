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BFM.ru
BFM.ru

В Башкирии задержали более 20 защитников горы Куштау

В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил «Интерфаксу» адвокат Эмиль Галимов. По его словам, задержанных привезли в Стерлитамакский УВД. Адвоката до сих пор не пустили к подзащитным.В источнике
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Башинформ

На вершине Куштау встретились два противоборствующих лагеря: обстановка спокойная

Башинформ09:26
Уфа1.ру

На Куштау силовики разбили камеру оператору интернет-издания Mash. Момент попал на видео

Уфа1.ру08:56
Аргументы и Факты - Уфа

Силовики задержали около 25 защитников Куштау в Башкирии

Аргументы и Факты - Уфа07:07
ProUfu.ru

Человек, похожий на гендиректора БСК, из-за спин ОМОНа назвал защитника Куштау «тварью»

ProUfu.ru09:37
КП - Уфа

На Куштау произошла стычка между активистами и сотрудниками ЧОП

КП - Уфа04:56
Говорит Москва

На горе Куштау начались столкновения экоактивистов с сотрудниками ЧОПа

Говорит Москва03:47
Эхо Москвы в Уфе

На Куштау начались задержания

Эхо Москвы в Уфе04:40

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости08:53
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Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
ФАНвчера в 10:02
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