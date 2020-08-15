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BFM.ru
BFM.ru

В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау

В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил «Интерфаксу» адвокат Эмиль Галимов. По его словам, задержанных привезли в Стерлитамакский УВД. Адвоката до сих пор не пустили к подзащитным.В источнике
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ProUfu.ru

Жители Уфы с плакатами «Куштау живи» и «Спасем Куштау» вышли на улицы

ProUfu.ru07:19
Эхо Москвы в Уфе

На Куштау начались задержания

Эхо Москвы в Уфе04:40
Уфа1.ру

На Куштау силовики разбили камеру оператору интернет-издания Mash. Момент попал на видео

Уфа1.ру08:56
КП - Уфа

На Куштау произошла стычка между активистами и сотрудниками ЧОП

КП - Уфа04:56
Башинформ

Члены СПЧ выехали на Куштау с проверкой сообщений о стычках активистов и ЧОП

Башинформ03:56
Говорит Москва

На горе Куштау начались столкновения экоактивистов с сотрудниками ЧОПа

Говорит Москва03:47
Аргументы и Факты - Уфа

Силовики задержали около 25 защитников Куштау в Башкирии

Аргументы и Факты - Уфа07:07

Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.
Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации
Известия10:11
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МИД Белоруссии выразил готовность к продолжению диалога с ЕС

Как уточнил представитель белорусского дипведомства, во внешней политике Белоруссии ЕС является одним из приоритетных направлений, поэтому Минск в любых условиях и при любой обстановке настроен на сохранение коммуникации с Евросоюзом.
Аргументы и Факты09:55
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Самолет «России», летевший в Анталью, вынужденно вернулся в Пулково

В субботу, 15 августа, пассажирский авиалайнер компании "Россия", выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург – Анталья, вернулся в аэропорт вылета, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Вести.Ru09:42
9

Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
ФАНвчера в 10:02
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Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ruвчера в 19:23
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