В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
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В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил «Интерфаксу» адвокат Эмиль Галимов. По его словам, задержанных привезли в Стерлитамакский УВД. Адвоката до сих пор не пустили к подзащитным.В источнике
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