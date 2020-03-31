У нас - два новых случая COVID-19. Студент приехал из Франции, заразил сестру. В то же время - первая заболевшая сегодня выписывается, ей больше ничего не угрожает. Остальные зараженные также чувствуют себя нормально.

Указ о необходимости полной самоизоляции жителей Башкирии в связи с опасностью распространения коронавируса вступит в силу во вторник вечером, сообщил глава региона Радий Хабиров. По его данным, больной коронавирусом студент, ранее прибывший из Франции в Уфу, заразил свою сестру.

В Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Общество Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Здоровье Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.

Экономика Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).

Общество Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

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Общество Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса Американские власти ожидают новую волну коронавируса ближайшей осенью, но намереваются лучше подготовиться ко второй вспышке заболевания.

Экономика Мишустин назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли После встречи российского президента Владимира Путина с предпринимателями были выявлены отрасли экономики, которые понесут наибольшие потери на фоне коронавирусной пандемии.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия В Красноярске от коронавирусной инфекции вылечили четвертого пациента Пациент с ранее подтвержденным случаем заражения коронавирусом выписан из Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске, 31 марта сообщила официальный представитель БСМП Ирина Сидорова РИА Новости.

Экономика «Ведомости»: правительство отложило повышение утилизационного сбора Минприроды направляло свою концепцию в правительство, но Виктория Абрамченко направила письмо в администрацию президента с просьбой перенести сроки рассмотрения на конец 2020 года, рассказал источник «Ведомостей».

Общество Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Политика Депутат Слуцкий стал президентом факультета мировой политики МГУ Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назначен президентом факультета мировой политики (ФМП) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщается на сайте факультета.