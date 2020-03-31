Коронавирус
РИА НовостиВ Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером
Указ о необходимости полной самоизоляции жителей Башкирии в связи с опасностью распространения коронавируса вступит в силу во вторник вечером, сообщил глава региона Радий Хабиров. По его данным, больной коронавирусом студент, ранее прибывший из Франции в Уфу, заразил свою сестру.
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У нас - два новых случая COVID-19. Студент приехал из Франции, заразил сестру. В то же время - первая заболевшая сегодня выписывается, ей больше ничего не угрожает. Остальные зараженные также чувствуют себя нормально.
— Радий Хабиров, российский политикРИА Новости 02:23
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