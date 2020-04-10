Коронавирус
ГТРК БашкортостанВ Башкирии число заболевших короновирусом выросло до 40 человек
В Республике Башкортостан зарегистрировано 40 человек, инфицированных новым коронавирусом COVID-19.
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с чего всё началось
По данным Управления Роспотребнадзора на 10 апреля, в Башкирии зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции (+18 к предыдущему дню), сообщается на сайте республиканского правительства.Башинформ02:28
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Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
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Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
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Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии
Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом €500 млрд.
Религия
РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Политика
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Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
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Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Экономика
Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через две недели
Руспродсоюз заявил, что цена на некоторые продукты повысится уже через 2 недели.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Общество
В Калининградской области продлили на неделю режим общей самоизоляции
Власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции, действующего в регионе с 31 марта по 12 апреля, еще на неделю.
Космос
Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной
Экономика
Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Общество
Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Общество
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Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Здоровье
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Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции и расширило список лекарственных препаратов, которые используются для терапии зараженных, сообщается на сайте ведомства.
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и Сальманом
Общество
Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
Общество
Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций
Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.
Спорт
Матыцин: Государство не компенсирует убытки профессиональному спорту
Государство в области спорта в первую очередь поддержит детские школы, тогда как профессиональный спорт не будет финансироваться в тех объемах, в которых он понес потери.
Общество
В России начали запрещать продажу разливного пива
В трех регионах России запретили продажу разливного пива. Об этом 10 апреля сообщила газета «Коммерсант».
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Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»
Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
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