с чего всё началось

В Республике Башкортостан зарегистрировано 40 человек, инфицированных новым коронавирусом COVID-19.

В Башкирии число заболевших короновирусом выросло до 40 человек

Экономика Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.

Энергетика Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.

Религия РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.

Общество Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.

Происшествия ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.

Происшествия СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.

Общество В Калининградской области продлили на неделю режим общей самоизоляции Власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции, действующего в регионе с 31 марта по 12 апреля, еще на неделю.

Здоровье Список лекарств для лечения коронавируса обновил Минздрав Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции и расширило список лекарственных препаратов, которые используются для терапии зараженных, сообщается на сайте ведомства.

Общество Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.

Спорт Матыцин: Государство не компенсирует убытки профессиональному спорту Государство в области спорта в первую очередь поддержит детские школы, тогда как профессиональный спорт не будет финансироваться в тех объемах, в которых он понес потери.