Коронавирус

ГТРК БашкортостанГТРК БашкортостанВ Башкирии число заболевших короновирусом выросло до 40 человек

В Республике Башкортостан зарегистрировано 40 человек, инфицированных новым коронавирусом COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать43
с чего всё началось
По данным Управления Роспотребнадзора на 10 апреля, в Башкирии зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции (+18 к предыдущему дню), сообщается
 на сайте республиканского правительства.
Башинформ02:28

Подробнее о событии

Министр здравоохранения объяснил, почему в Башкирии так резко выросло количество заболевших COVID-19

UfaTime.ru05:22

В Минздраве объяснили причину увеличения количества больных COVID-19 в Башкирии

ProUfu.ru05:13

В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 10 апреля

КП - Уфа04:04

В Башкирии число подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло до 40

РБК Уфа03:05

У 40 жителей Башкирии подтвердили коронавирус

UfacityNews.ru02:59

Число больных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 40 человек

Башинформ02:44

Число больных коронавирусом в Башкирии за сутки увеличилось до 40 человек

Bash.News02:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Энергетика

Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Москва 24 вчера в 23:42
Экономика

Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии

Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом €500 млрд.
ТАСС вчера в 17:01
Религия

РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:55
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Известия 06:37
Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord 08 апреля в 09:07
Экономика

Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через две недели

Руспродсоюз заявил, что цена на некоторые продукты повысится уже через 2 недели.
Что происходит 06:16
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Происшествия

ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Газета.Ru 01:49
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Общество

В Калининградской области продлили на неделю режим общей самоизоляции

Власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции, действующего в регионе с 31 марта по 12 апреля, еще на неделю.
ТАСС 07:21
Космос

Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука 08 апреля в 12:38
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество

В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
REGNUM 05:33
Здоровье

Список лекарств для лечения коронавируса обновил Минздрав

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции и расширило список лекарственных препаратов, которые используются для терапии зараженных, сообщается на сайте ведомства.
Live24 вчера в 05:43
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и Сальманом

RuNews24.ru 00:44
Общество

Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
RT на русском 07:42
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество

Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций

Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.
Городские новости. Красноярск 07:40
Спорт

Матыцин: Государство не компенсирует убытки профессиональному спорту

Государство в области спорта в первую очередь поддержит детские школы, тогда как профессиональный спорт не будет финансироваться в тех объемах, в которых он понес потери.
Российская газета 05:15
Общество

В России начали запрещать продажу разливного пива

В трех регионах России запретили продажу разливного пива. Об этом 10 апреля сообщила газета «Коммерсант».
Деловой квадрат 06:13
Политика

Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM 08 апреля в 05:56
Политика

Путин пообщался с космонавтами на МКС

Экономика сегодня 06:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное