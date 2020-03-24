Коронавирус
ProUfu.ruВ Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом
Двое из заразившихся, по словам Хабирова, прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
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Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Армия и оружие
В Италии определили город для работы военных вирусологов из России
Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Футбол
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Лучшим тренером марта в РПЛ был признан наставник «Сочи» Владимир Федотов.
Энергетика
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Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
Политика
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Армия и оружие
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National Interest: российский Т-95 мог стать кошмаром для НАТО. Танк был мобильным, хорошо бронированным и с большой огневой мощью.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
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Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с юмором прокомментировала сообщения о рождении ребенка.
Финансы
Российский рынок акций растет вслед за мировыми биржевыми площадками
Российский рынок акций вслед за мировыми биржевыми площадками демонстрирует рост.
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Более 80% российских школ ушли на каникулы с 23 марта
Свыше 80% школ в России ушли на каникулы с 23 марта 2020 года, в остальных продолжается учебный процесс с применением дистанционных технологий или традиционно в классно-урочном режиме.
Экономика
Оптовые цены на гречку в РФ резко выросли
Оптовые цен на гречневую крупу в РФ на минувшей неделе на фоне повышенного спроса резко пошли вверх, значительно подорожал и рис, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций
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Общество
В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Общество
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Де трети респондентов сожалеют о распаде СССР и считают, что его можно было избежать.
Происшествия
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Авто
Volkswagen приостанавливает производство в России
"Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели — с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — отмечается в сообщении автоконцерна.
Здоровье
COVID-19 тайно внедряется в клетки и обманывает иммунную систему
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб рассказал об особенностях коронавируса и его способности обманывать иммунную систему организма, сообщает RT.
Шоу-бизнес
Пугачева нежно поздравила Буйнова с юбилеем
Эстрадная певица Алла Пугачева поздравила с 70-летием своего друга и коллегу по сцене Александра Буйнова.
Спорт
Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020
Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
Экономика
Счетная палата нашла нарушения при строительстве нового корпуса госархива
Напомним, как ранее сообщало ИА "Взгляд-инфо", в 2019 году Счетная палата губернии выявила 718 финансово-бюджетных нарушений на общую сумму 1 млрд 483 млн рублей.
Наука
В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных
В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных. Как рассказали ученые, это странный червеобразный организм.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).