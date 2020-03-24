Коронавирус

ProUfu.ruProUfu.ruВ Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом

Двое из заразившихся, по словам Хабирова, прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
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Российский рынок акций вслед за мировыми биржевыми площадками демонстрирует рост.
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Де трети респондентов сожалеют о распаде СССР и считают, что его можно было избежать.
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Проживающую в Москве гражданку Белоруссии задержали правоохранители после того, как она нарушила карантин ради похода на маникюр.
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Счетная палата нашла нарушения при строительстве нового корпуса госархива

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В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных. Как рассказали ученые, это странный червеобразный организм.
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