Двое из заразившихся, по словам Хабирова, прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.

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