Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Омские врачи боролись за жизнь оппозиционера Алексея Навального в течение 44 часов, скорая прибыла в аэропорт уже через 16 минут после поступления сигнала с борта, отмечается в открытом письме от медиков региона, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.