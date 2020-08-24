В Башкирии зерновые культуры дают урожай больше прошлогоднего
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Объём валового намолота равен 1 миллиону 400 тысячам тонн (на 0,5 миллиона тонн больше прошлогоднего результата к 24 августа) при средней урожайности 24,8 центнера с гектара.В источнике
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В Башкирии зерновые культуры дают урожай больше прошлогоднего
Стерлитамакский рабочий24 августа в 02:46