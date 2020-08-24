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Стерлитамакский рабочий
Стерлитамакский рабочий

В Башкирии зерновые культуры дают урожай больше прошлогоднего

Объём валового намолота равен 1 миллиону 400 тысячам тонн (на 0,5 миллиона тонн больше прошлогоднего результата к 24 августа) при средней урожайности 24,8 центнера с гектара.В источнике
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Российская газета

На что нажали

Российская газетавчера в 11:53
Вести Подмосковья

В России ожидается большой урожай зерновых культур

Вести Подмосковьявчера в 03:15
Стерлитамакский рабочий

В Башкирии зерновые культуры дают урожай больше прошлогоднего

Стерлитамакский рабочий24 августа в 02:46
Кубань 24

В России планируют собрать близкий к рекордному урожай зерновых

Кубань 24вчера в 01:21
Известия

Второй в истории: Россия соберет отличный урожай вопреки эпидемии

Известиявчера в 17:02
Телеканал 360°

Новые сборы урожая обогнали результаты прошлого года

Телеканал 360°вчера в 02:11

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфаксвчера в 05:19
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Берлин призвал НАТО дать ответ впечатляющим военным достижениям России

Циммер заявил, что «иногда разумный ответ может заключаться в том, чтобы применить собственные средства в киберсфере, чтобы предотвратить запуск ракет», НАТО следует «рассмотреть такую возможность».
Взгляд.ру23:50

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Омские врачи боролись за жизнь оппозиционера Алексея Навального в течение 44 часов, скорая прибыла в аэропорт уже через 16 минут после поступления сигнала с борта, отмечается в открытом письме от медиков региона, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости22:32
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