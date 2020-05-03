Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

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